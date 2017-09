AC39, PHERN et François Virot

Si vous êtes du genre à hanter, le soir venu, les petits bars à spectacles de la métropole à la recherche de prestations musicales décalées ou simplistes, il y a fort à parier que vous avez déjà posé les yeux et les oreilles sur PHERN ou l’un de ses membres (aussi de Moss Lime, Sheer Agony, Soft Cone). Et on parle d’une perspective longue distance, mais la même chose est sans doute applicable aux résidants de la ville de Lyon, en France, à propos de François Virot (Clara Clara) — on salue nos lecteurs dans les vieux pays au passage. Voici donc ces deux forces de la pop D.I.Y. rassemblées sur un « split » 45 tours. Pas de quoi se sustenter longtemps (quatre chansons), mais les guitares psyché, la rythmique métallique et les harmonies joliment blasées de PHERN font toujours plaisir. Avec ça, la pugnace et expéditive pop déconstruite de Virot crée un contrepoids sympatoche. Et bravo pour l’alliance outremer.



AC39 ★★★ 1/2 PHERN et François Virot, Atelier Ciseaux