Dany Placard lance «Full Face», à visière baissée

Enfiler un « full face », c’est se cloîtrer dans un gros casque de moto, se réfugier dans un monde où les sons sont étouffés, c’est se protéger de l’extérieur, se renfermer sur soi-même, visière baissée. C’est l’état d’esprit qui règne sur le tout nouveau disque du vétéran Dany Placard, qui, malgré des musiques plus audacieuses et assez énergiques, plonge ses auditeurs dans des textes sombres, remplis de doutes et d’angoisse.



Full Face, son nouveau disque solo, est tissé de moments de doutes, de désespoir. « J’ai déjà eu des jours meilleurs », chante-t-il sur La confesse. Ailleurs, Placard rêve que le soleil ne se lève plus. Et en toute fin de disque, sur la très jolie Virer d’bord, il dit : « Oui j’ai perdu la foi / Je crois plus en rien / Ça va pas ben / Des jours c’est mieux. » Des jours c’est mieux, comme dans souvent ça ne va pas.

La musique rythmée est donc trompeuse ici. « Quand tu pousses plus loin, tu vois que, oh, ça allait pas bien, lance Dany Placard en souriant. J’étais pas high ben, ben quand j’ai écrit cet album-là. Pour être franc, je ne sortais pas souvent de chez nous. »

Dépressif, le barbu musicien ? « Je pense que oui. J’ai fait une dépression je suis certain, j’étais sur le bord d’aller consulter. »

Placard a quand même beaucoup travaillé depuis son dernier disque Santa Maria (2014), mais en réalisation avec d’autres artistes. « Et quand tu fais de la réalisation, tu t’oublies, t’écoutes, t’écoutes les artistes, et tu transposes ça en sons, en musique, comme eux veulent l’avoir. Mais à force d’écouter, je me suis fait écraser. Un moment donné, j’écoutais un gars parler en studio, un gars qui parle trop, et j’ai eu l’image en tête : si j’avais un full face, je me le mettrais sur la tête. Chlac, j’entends plus. C’est de là que c’est parti. »

S’il avoue que sa plume est plus déprimée que lui ne l’était vraiment, Dany Placard a volontairement essayé de se « déprogrammer », de se sortir de ses ornières d’écritures, voulant être plus poétique, plus évocateur. « C’est un peu plus flou, avec plus d’images », dit-il, lui qui a souvent aimé raconter des histoires.

Le chorus de Nirvana

Placard, natif de Laterrière, en avait aussi marre du folk et du country, aussi électrifiés soient-ils. Il .a même en poche un disque complet de chansons plus « classiques », qu’il a jeté aux poubelles pour se plonger dans Full Face. Autant dans sa vie le musicien « aime retomber dans ses pantoufles », autant il en avait un peu marre de la redite musicale.

« J’ai écouté plein d’affaires, je suis retombé dans le vieux Nirvana, Alice in Chains et tout ça. War On Drugs aussi, Tame Impala un peu pour les mélodies de voix. Au début, j’avais fait des maquettes, où je jouais tous les instruments… Man, c’était fucké en tabarnak, c’était plus du Placard, il y avait quatre voix empilées, on n’entendait même pas ce que je disais. Guillaume [Bourque, son proche collaborateur]m’a dit : “C’est cool, mais je vais te proposer qu’on en enlève un petit peu.” Je ne regrette pas de l’avoir écouté, au final je suis vraiment content. »

Full Face nous plonge donc en partie dans le passé plus ou moins récent des années 1990, en partie grâce à sa collègue musicienne Viviane Roy (Laura Sauvage, Les Hay Babies). « Elle tripe sur ces années-là, moi je les ai vécues, j’avais 16 ans. »

Placard s’est rééquipé des pédales d’effets utilisés à l’époque entre autres dans le grunge. « J’ai racheté les mêmesque quand j’étais jeune. À l’époque, j’ai passé un été sans travailler quand j’étais au cégep d’Alma, j’avais pawné mes pédales une par une pour m’acheter des Ramen. Mais là, j’ai vraiment pris le même chorus que Kurt Cobain, la même disto. Ça sonne pareil ! »

Cordes sous tension

Ce nouveau disque laisse filer quelques autres nouveautés musicales, comme l’ajout de claviers, quoique plutôt discrets. Ce sont les cordes qui font une plus grande impression, alors qu’elles jouent un rôle important sur trois titres.

Au départ, Placard avait des sections plus orchestrales sur davantage de morceaux, mais a décidé de reculer un peu. « C’est plus payant, les trois pièces se démarquent plus. Tu te rends compte qu’il y a des cordes, alors que s’il y en avait tout le long, on finirait par les oublier. »

Les spectacles de Full Face seront assez rock, Placard ayant décidé de laisser de côté quelques titres comme Les mains dans l’huile ou Au pays des vieux chars. « On est en train de se construire de quoi. Il y a vraiment une transition. »Come as you are, comme disait l’autre.