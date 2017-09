Deux disques, 23 chansons enregistrées live (surtout au Village Vanguard, et surtout en trio), et la confirmation de ce que tous savaient déjà de Cécile McLorin Salvant : il y a elle et les autres. Personne d’autre ne possède ces qualités d’interprétation — cette théâtralité, cet humour, cette justesse de ton par rapport aux textes, où la gravité (ou la légèreté) de chaque mot est subtilement soulignée. Personne d’autre n’a cette assurance dans la voix et ce registre qui couvre tout le champ des possibles. Entre des reprises lointaines et des compositions aux textes porteurs, McLorin Salvant a les deux pieds ancrés dans un jazz traditionnel qui assume ses origines, mais qu’elle arrive néanmoins à inscrire dans une certaine modernité. L’effet est forcément moins percutant que les propositions spectaculaires d’une Esperanza Spalding, par exemple. C’est correct ainsi : à autre univers, autres qualités.



Écoutez un extrait de Red Head

Dream and Daggers ★★★★ Cécile McLorin Salvant, Justin Time