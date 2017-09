Vallée d’argent, Sarah Bourdon

L’intro instrumentale nouvelâgeuse — intitulée Silence… — se veut invitante, mais l’effet produit est contraire : ça rebute. La voix de la chanteuse dans la chanson-titre se veut plaintive et envoûtante : mais non, ça se lamente et ça lasse. Mal parti, ce disque ? Ainsi démarre Healing : « Choisir de vivre dans sa propre vérité / Au détriment des airs de l’extériorité ». Première ligne d’États nuisibles : « Contenir les non-dits ». Du psycho-pop à ce point maladroit, ça désarme : le livret m’en tombe des mains. Les airs qui soutiennent ces mots pesants ajoutent aux maniérismes du verbe des maniérismes vocaux. Pire : des sparages. Ça groove quand même par moments, gracieuseté de musiciens ne sachant pas jouer autrement, dont l’excellent François Lafontaine aux claviers fous. Mais ça ne suffit pas à tromper l’ennui distillé ici comme s’il s’agissait d’un art minimaliste. On n’écrirait rien si c’était le premier album. Au troisième, il faut quand même le dire : non merci.

Sarah Bourdon - Vallée d'argent