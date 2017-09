Parution ce vendredi du nouveau disque du plus discret des grands pianistes de notre temps. Que faudra-t-il faire pour ouvrir les yeux des mélomanes sur le talent de Steven Osborne, pianiste écossais âgé de 46 ans ? En dressant il y a quelques jours une liste des artistes dont j’attendais le plus fiévreusement et avec le plus de confiance le prochain CD, je me suis surpris à y inscrire le non d’Osborne, dont la discographie est un sans-faute. Voici donc le complément à un sublime double album Ravel et à un non moins référentiel couplage des deux Livres de préludes de Debussy. En début de carrière, on a pu reprocher à Osborne d’être trop « propre », un peu collet monté. Cette réputation le poursuit alors que cette page est tournée depuis longtemps : c’est un jouisseur qui fait exploser la fin de L’isle joyeuse, un faune qui guette les Reflets dans l’eau. Quel artiste, quel épicurien !



Claude Debussy ★★★★ 1/2 Images, L’isle joyeuse Estampes, Children’s Corner, Masques, D’un cahier d’esquisses. Steven Osborne. Hyperion CDA 68161.