Ciel, des Beatles dans mon potage!

J’ai dans mon carnet d’adresses au moins deux personnes qui risquaient la crise cardiaque, mercredi, au concert de l’Orchestre de chambre McGill : Sylvain Cormier et Claude Gingras. Le premier a failli être commis à un « quatre mains » pour commenter l’initiative de retravailler Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band façon classique. Le Devoir avait cependant décidé de concentrer nos efforts en équipe la veille pour Half Moon Run. Lumineuse décision. Mon cher collègue l’a échappé belle : ce qui devait être le clou du concert en fut le gag.

Conformisme légumier

En fait, la chose était étrange, puisque de tout temps était annoncé un concerto pour violon sur Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band occupant toute la seconde moitié du concert. Cette information figure encore sur le site de l’orchestre et, en avril dernier, l’altiste et compositeur François Vallières déclarait au site Bible urbaine : « Je vais, par exemple, travailler sur un “Concerto” pour violon et cordes basé sur la musique de l’album Sergent Pepper’s Lonely Hearts Club Band des Beatles. Cette composition/arrangement sera jouée par Ashley McIsaac, le célèbre violoniste folklorique canadien, et l’Orchestre de Chambre McGill en septembre prochain. »

Ce qu’il en est resté hier est une chose titrée « Concerto pour orchestre » qui n’a strictement rien d’un concerto pour orchestre (au sens Bartók ou Lutoslawski), mais n’est qu’un petit arrangement pour cordes et piano de 12 minutes de type sous-André Rieu de l’album des Beatles, c’est-à-dire une négation absolue de son essence artistique qui était l’originalité et la créativité sonore.

Le flot n’est pas déplaisant. Mantovani, aussi, avait du succès, jadis, et mon IGA cherche certainement de l’animation musicale pour le temps de l’Avent. Ashley McIsaac est monté sur scène pour la section finale, A Day in the Life, la seule à sauver. Mais entendre ce conformisme légumier joué en dessous d’une diapositive affichant le mot « Révolution » ne manquait pas de sel.

Ashley MacIsaac a ensuite dynamité le concert en lui apportant beaucoup de tonus avec des morceaux traditionnels et des compositions plus « métal », comme la sonorité de son violon amplifié quand il jouait sa chanterelle. Au moins, sa prestation a secoué la baraque.

Créative relecture de l’histoire

Rassurez-vous, je n’ai pas oublié Claude Gingras. Lui, aurait risqué l’apoplexie à la lecture des notes de programme pour le moins créatives de David Faucher Larochelle. Revisitant l’histoire, l’auteur fait reposer son texte sur l’Opus 110a de Chostakovitch sur une touchante anecdote selon laquelle « un jour en 1960, Rudolph Barchaï, violoniste du célèbre Quatuor Borodine, exécutait avec son ensemble le Quatuor à cordes no 8 de Dimitri Chostakovitch en présence du compositeur à sa résidence de Moscou ». On apprend que Chostakovitch fondit en larmes, etc. Gardez-vous bien de copier cette édifiante histoire : l’auteur l’a estampillée d’un copyright !

Sauf que Barchaï n’a jamais été violoniste, mais altiste. Sauf qu’il a fondé un ensemble nommé Quatuor du Conservatoire de Moscou, qu’il a quitté en 1953, quatuor devenu Quatuor Borodine en 1955. En résumé, Barchaï, qui n’était pas violoniste, n’a donc pas pu participer à cette touchante scène de 1960 et n’a même jamais fait partie du Quatuor Borodine, qui a adopté ce nom deux ans après son départ !

Esthétiquement, l’interprétation de l’orchestration de ce quatuor, par l’Orchestre de chambre McGill, à en juger par les interventions solistes larmoyantes (violon dans le 1er mouvement, violoncelle dans le 4e), était parfois au niveau de la culture de la notice. Il est dommage que la programmation liminaire du pilonnage (très réussi) de Zomby Woof de Zappa arrangé par Boudreau ait déstabilisé notamment les altos et 1ers violons dans le premier mouvement où l’homogénéité de l’intonation était difficile à établir. Cela s’est bien calé par la suite.

Soirée étrange et inaboutie, que le violoniste traditionnel Ashley MacIsaac a fini par emballer, heureusement. On enviait cependant ceux qui, à quelques centaines de mètres, avaient la chance d’assister à la seconde soirée de Half Moon Run à la Maison symphonique…