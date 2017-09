Gord Downie lancera en octobre un album de 23 chansons

Toronto — Gord Downie lancera en octobre un nouvel album solo de 23 chansons originales produites avec son collaborateur de longue date Kevin Drew. Le lancement de Introduce Yerself est prévu le 27 octobre. Chacune des chansons porte sur une personne. Le site Internet de Gord Downie indique que les morceaux ont été enregistrés lors de deux séances en studio de quatre jours en janvier 2016 et en février 2017. L’album comprend des chansons intitulées Coco Chanel No. 5, Snowflake et You Are the Bird. Plusieurs des chansons ont été enregistrées du premier coup. Une courte vidéo publiée sur YouTube présente Gord Downie qui parcourt ses notes devant un microphone. « Bonjour les gars dans le Nord, chante-t-il doucement. Sur le côté ouest de la baie James. » Parallèlement à la sortie du CD et de la version numérique, une version vinyle sera lancée en magasin le 1er décembre avec deux affiches. Ce sera le deuxième album du chanteur du groupe The Tragically Hip depuis qu’il a annoncé qu’il souffre d’un cancer du cerveau incurable. En octobre dernier, il avait lancé Secret Path — un album, un roman graphique et un film inspirés de l’histoire de Chanie Wenjack, un jeune garçon ojibwé qui est mort en tentant de s’évader d’un pensionnat autochtone. Ce projet a aussi été produit avec Kevin Drew, également connu comme l’un des chanteurs du groupe indie rock Broken Social Scene.