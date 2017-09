Décès de Zuzana Ruzicková

Photo: Katerina Sulova Associated Press

L’une des plus grandes clavecinistes de l’après-guerre, la Tchèque Zuzana Ruzicková, est décédée mercredi à l’âge de 90 ans. Née en 1927 de mère juive, elle avait été internée dans les camps de Terezin, Auschwitz et Bergen-Belsen, dont elle avait survécu par d’incroyables concours de circonstances. Après la guerre, elle avait fait fructifier les cours de musique que le compositeur Gideon Klein (1919-1945) lui avait donnés à Terezin. Ruzicková était l’épouse du compositeur Viktor Kalabis. Ses enregistrements Bach ont été réédités par Erato il y a un an. Par ses couleurs uniques, son interprétation du Concert champêtre de Poulenc avec Kurt Sanderling et la Philharmonie tchèque est destinée à demeurer une insurpassable référence.