S’accorder avec les régions

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Un Conservatoire, neuf visages, une même passion : c’est ainsi que se décrit le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec. 75 ans après l’ouverture de son premier établissement à Montréal, ses écoles d’art en région en sont maintenant indissociables.

« Je ne suis pas revenu pour revenir / je suis arrivé à ce qui commence. » Quelques élèves passent devant ces mots de Gaston Miron en entrant dans l’édifice du Conservatoire de musique et d’art dramatique de Montréal, rue Henri-Julien. Au hasard des couloirs, on entrevoit deux jeunes hommes répétant une scène devant un gâteau et une grappe de raisins en plastique. Dans un autre corridor, on perçoit une mélodie lente jouée au violon derrière une porte close.

« Beaucoup de gens sont passés par le Conservatoire en 75 ans ! » fait valoir Marie-France Maheu, présidente du conseil d’administration du Conservatoire, nommant entre autres le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin, le metteur en scène Robert Lepage et les comédiennes Marie-Thérèse Fortin et Guylaine Tremblay. Comme eux, quelque 900 élèves étudient chaque année entre les murs de l’une ou l’autre des neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes de la province. Ensemble, ce réseau d’écoles constitue la société d’État qu’est le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.

« Le Conservatoire est un multiplicateur de culture autant à Montréal qu’en région », affirme Mme Maheu. Alors que le Conservatoire était déjà bien établi à Montréal et à Québec, la direction décide d’ouvrir d’autres écoles à travers la province à partir des années 1960. Le Conservatoire de musique de Val-d’Or et celui de Trois-Rivières sont les premiers à voir le jour en 1964, suivis par ceux de Gatineau, du Saguenay et de Rimouski.

« J’aime comparer le Conservatoire de musique de Val-d’Or à un phare pour la région, illustre Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or. Il rayonne dans le milieu et donne la chance aux jeunes de faire des études en musique jusqu’à un niveau universitaire, ce qui est un outil de développement rare et important en région. » Mme Maheu renchérit en soulignant que plusieurs élèves n’auraient peut-être jamais étudié la musique s’il n’y avait pas eu de conservatoire dans leur région.

Une importance réaffirmée

Si l’importance des conservatoires en région est reconnue et défendue, ceux-ci ont pourtant été menacés de fermer en 2014 en raison d’un déficit global de 14 millions. La ministre de la Culture de l’époque, Hélène David, avait par ailleurs réagi en refusant catégoriquement leur fermeture comme solution. Des modifications ont ensuite été apportées à la Loi constitutive du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec en avril 2016. Parmi les nouvelles règles de l’établissement public figure la représentativité des diverses réalités régionales au sein du conseil d’administration.

« Il y a des jeunes qui ont du talent partout ; c’est important qu’ils aient tous accès à une formation de qualité », fait valoir Marc Lalonde, directeur général du Conservatoire. Si tous les conservatoires ont les mêmes règles de base et offrent la même qualité d’enseignement, ils ont aussi leur personnalité propre. « Chaque territoire a une vie musicale et un écosystème différents », explique le directeur général.

« Le Conservatoire est une plus-value pour tous les citoyens de la région dans laquelle il se trouve », ajoute le maire de Val-d’Or. Sa ville en est tellement convaincue qu’elle assume même les frais d’entretien du sien. Une première dans la province, souligne M. Corbeil. « Il y a une espèce de symbiose ici où tout le monde est prêt à pousser à la roue pour faire rayonner l’établissement, la ville et la culture localement, régionalement et internationalement », s’enthousiasme Pierre Corbeil.

Des acteurs culturels

« Sans le Conservatoire, il y aurait un grand vide ici », continue le maire de Val-d’Or. Le Conservatoire est un acteur culturel clé de la région, à l’origine de plusieurs spectacles et événements, dit-il. Comme Les Midis musique et lunch, pendant lesquels les Abitibiens sont invités à écouter les jeunes musiciens devant une soupe et un sandwich. L’école de musique amène aussi son lot d’artistes dans la région, comme la pianiste, violoniste et cantatrice d’opéra Marie-Josée Lord, dont l’accompagnateur Hugues Cloutier enseigne au Conservatoire. « Elle vient régulièrement répéter chez nous et offre les profits de ses concerts aux Amis du Conservatoire, raconte Pierre Corbeil. C’est une roue qui tourne et tout le monde en tire des bénéfices mutuels. »

Et cela n’est pas unique au Conservatoire de Val-d’Or. Les conservatoires de toutes les régions initient les jeunes à la musique ou participent à une centaine de prestations et concerts chaque année. Car le Conservatoire n’a pas pour mission de contribuer seulement à la vie éducative, mais aussi à la vie culturelle et économique du Québec.

« Les écoles d’art doivent faire bien plus que de former des gens, croit M. Lalonde. Elles doivent aussi avoir une contribution artistique d’une manière ou d’une autre, être des foyers de création et de diffusion de l’art. »