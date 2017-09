Coup de coeur francophone: 13 lancements-spectacles et des spectacles qui se lancent

Ça se remarquait l’an dernier, ça se cofnfirme cette année : le festival de chanson Coup de coeur francophone, 31e du nom, se veut de plus en plus une vitrine. Ou plutôt une fenêtre panoramique grand ouverte. Par laquelle, d’où que l’on provienne au Canada francophone, quel que soit le genre ou le mélange de genres proposé, les chanteurs, chanteuses et groupes lancent de nouveaux albums.

Dans le communiqué de la programmation dévoilée mercredi au Lion d’Or, c’est ce que l’on présente en premier, juste sous le mot d’introduction. Place prioritaire. Entre le 2 et le 12 novembre, c’est la formule du lancement-spectacle qui prévaut : Mara Tremblay, Philippe Brach, Daran, Loud, Totem Tabou, Tendre, La Bronze, La famille Ouellette, Anthony Roussel, Geneviève Legault, Étienne Fletcher, Shauit et Coco Terreur présenteront leur dernier-né. Quelques-uns sont attendus, parmi pas mal de méconnus ou d’inconnus. Découvertes à tous les étages.

Ça n’empêche pas les programmes doubles, qui sont depuis le tout début la signature du festival : le duo Saratoga (avec invités) jumelé à Maude Audet, Antoine Corriveau à la même affiche que Pierre Flynn, Caroline Savoie et les Soeurs Boulay le même soir au même Club Soda. Mon Doux Saigneur, en doublé avec Keith Kouna, ça ne manque pas de sel non plus. La soirée Julie Aubé avec Samuele promet. Certains de ces spectacles seront tout neufs, c’est aussi une caractéristique de l’événement. On retrouvera par ailleurs Martin Léon, en pleine période de création : on verra où en est le chantier. On renouera — ça fait longtemps ! — avec les Vilain Pingouin. Il y aura Les Vieux Criss, nouvelle équipe : rien que des gars, cette fois. Et les chers Charbonniers de l’enfer se rappelleront à notre bon souvenir.

Moins de visite rare et de créations exclusives

Et la visite ? Il y en a moins qu’avant, on a moins les moyens qu’avant. Tout de même, le très intense chanteur français Cali sera de la partie, ainsi que Juniore, Halo Maud, Erwan Pinard, Columbine. Un revenant, quatre nouveaux venus : c’est la même approche résolument droit devant du festival. Rien que des Français : on cherche les Belges, on aurait bien voulu voir Monsieur 13. Dommage.

Et les créations, ces spectacles fomentés exprès par et pour Coup de coeur francophone ? Je le redis en appuyant sur les mots : il y en a pas mal moins qu’avant, on a pas mal moins les moyens qu’avant. Le fait est qu’on rempile avec le spectacle danse et chansons Corps Amour Anarchie – Léo Ferré. Tout au plus consacre-t-on une soirée de soutien au Festival en chanson de Petite-Vallée, intitulée « De tout coeur avec Petite-Vallée ». C’est évidemment louable. On ne sent pas moins que le festival est contraint à l’économie. Raison de plus pour faire des découvertes : 19 scènes, 120 artistes, il y a de quoi chercher… et trouver.