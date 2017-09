Gabrielle Shonk débarque avec un premier album

Ce premier album, portant le nom de l’artiste, était prêt depuis le printemps 2016. Autoproduit, financé par Gabrielle Shonk elle-même grâce à ses concerts et les leçons de chant qu’elle prodigue. Elle l’avait envoyé aux maisons de disques de la province. Aucune réponse, « ni positive, ni négative. Rien. Mon album est bilingue, peut-être que c’est plus difficile à vendre ? Tant pis, j’avais décidé de le sortir par moi-même. Puis mon réalisateur m’a dit : “Sort donc juste une toune, pour que les gens sachent ce que tu fais”… » La chanson s’intitule Habit, et elle a fait boum : 1,5 million d’écoutes sur Spotify plus tard, son album paraît chez Universal. Enfin.

« Ensuite, je me suis mise à recevoir plein de courriels. De maisons de disques de Montréal, puis de Toronto, mais aussi d’un peu partout dans le monde. C’est super, mais je me sentais prise, toute seule chez nous à recevoir tous ces courriels, parce que je travaille de façon vraiment indépendante, à me demander ce que j’allais faire avec ça. » Ça prenait quelqu’un pour gérer toute cette attention subite, ce fut Louis Bellavance, connu du grand public en tant que directeur de la programmation du Festival d’été de Québec. La prise de contact s’est faite avec Universal, et voilà le travail.

Ça y est, alors ? Il sort pour vrai, le premier album de Gabrielle Shonk ? Il était temps. Depuis quelques années déjà, l’auteure-compositrice-interprète est présentée dans l’industrie comme « the next big thing » à émerger de la scène musicale de la capitale. Tu l’as entendue chanter ? Shonk, elle va percer, c’est sûr.

Il était temps

À vrai dire, tout le monde l’avait entendue chanter puisqu’elle avait participé à La voix en 2014, la même année que son ami et collègue Geoffroy. Puis, on l’a entendue régulièrement sur les scènes de la province. Abonnée au Festival d’été de Québec, et plus récemment au festival Mile Ex End Montréal, elle nous a permis de nous familiariser peu à peu avec sa voix richement bluesée, mais sans qu’on connaisse jamais autre chose que la chanson Habit. Le disque vient combler une lacune, pour ainsi dire. « Ouais, vraiment, il était temps qu’il sorte ! reconnaît la musicienne. En même temps, il paraît juste au bon moment. Je ne regrette pas d’avoir pris mon temps. Je suis contente d’avoir été patiente, parce que je suis entourée d’une équipe que je n’aurais pas si l’album était paru avant. Oui, ç’a été long, mais je suis contente. »

Elle en rêve depuis qu’elle est toute petite, alors qu’elle grandissait dans une famille d’artistes (son père est bluesman) à Québec, entourée des vinyles de Marvin Gaye, d’Otis Redding, d’Aretha Franklin, de Bill Withers. « Chez nous, ça tournait non stop. Quand j’écoute ça, pour moi, ça ne sonne pas rétro. À mes oreilles, c’est encore moderne. » Gabrielle a tout absorbé de ces grandes voix de l’âge d’or de la soul et du R & B. Ça s’entend dès qu’elle ouvre la bouche devant un micro — allez donc écouter sur YouTube sa version d’Ain’t No Sunshine du grand Withers, elle a tout compris.

Drôle de bête

L’album est une drôle de bête. Soul, certes, mais folk-pop-rock surtout. On a parfois comparé Gabrielle Shonk à Alicia Keys, mais avec une Carole King dans la soute à bagages. Une drôle de bête où les compositions elles-mêmes, classiques et séduisantes, et l’interprétation de la musicienne font oublier la facture sonore passe-partout, « adulte-contemporaine », de l’album. « Tu sais, Marie-Pierre Arthur a quand même gagné un Félix pour son album dans la catégorie Adulte-contemporain. Si une artiste comme elle peut faire partie de cette catégorie-là, moi, ça me va ! » réplique-t-elle du tac au tac.

« Oui, l’album est éclectique. Il prend toutes sortes de couleurs musicales, mais je pense qu’il a aussi son fil conducteur. Tout ça fait du sens, même si ce n’est pas un album écrit dans une période précise, qui suit une thématique. Mon but, c’est de faire les meilleures tounes possible, tout en donnant une certaine homogénéité à l’ensemble. »

À mille lieues du son électro-pop contemporain qui caractérise une certaine génération de jeunes musiciens de la capitale, Gabrielle Shonk mise sur le caractère intemporel de la chanson soul, pop et folk. Les 1,5 million d’écoutes sur Spotify semblent lui donner raison. « Je le dis toujours : je veux être contemporaine et de mon époque, mais je ne veux pas être la “saveur” du moment. J’adore ce que ces gens-là font, mais j’aurais été malhonnête d’aller dans cette direction. Mon père m’a initiée au folk et à la soul depuis que je suis toute petite. Elles sont là, mes racines. Je compose guitare-voix. Un ordinateur et un logiciel, je ne comprends pas comment ça marche ! Je suis vraiment une fille de tounes. J’aime le son et le clin d’oeil des années 1960 et 1970, mais en mélangeant ça à notre époque. »

À découvrir, ou à revoir, le 14 décembre au Grand Théâtre de Québec, puis en février au festival Montréal en lumière.