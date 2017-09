Le comité de sélection du futur chef de l’OSM est formé

L’Orchestre symphonique de Montréal a annoncé la composition du comité de sélection de son futur directeur musical. Placé sous la présidence de Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de l’Université McGill, il comprend, comme conseiller principal, Zarin Mehta, trois membres du CA de l’OSM (Madeleine Careau, Pierre Goulet et Nancy Rosenfeld), trois musiciens (Andrew Wan, Ali Yazdanfar et Todd Cope), ainsi que Laurent Bayle, directeur général de la Cité de la musique à Paris, Alexander Neef, directeur général de la Canadian Opera Company à Totonto, Ara Guzelimian, doyen de l’École Julliard, Richard Lupien, président de Pro Musica, et Isabelle Panneton, doyenne de la Faculté de musique de l’Université de Montréal.