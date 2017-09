Le défi des matinées musicales des Boréades

Les institutions musicales sont toutes à la recherche de manières de casser le rituel du concert. Elles cherchent notamment d’autres créneaux horaires et d’autres lieux pour toucher de nouveaux publics. Les orchestres y vont de « 5 à 7 » sous forme de propositions musicales d’une heure sans entracte, alors que les Mélodînes de Pro Musica attirent des spectateurs sur l’heure du lunch.

À assister parfois aux concerts de 10 h 30 de l’OSM, le jeudi, j’ai été frappé par la baisse de fréquentation dans cette série par rapport à il y a une dizaine d’années, à la salle Wilfrid-Pelletier. Malgré l’attrait et le confort de la Maison symphonique de Montréal, les spectateurs se font plus rares. J’ai donc voulu tester, jeudi, une proposition de la Fondation Arte Musica à la salle Bourgie et voir le public que cela attirait.

Il faudra user pour l’occasion d’un euphémisme et qualifier la salle de « peu garnie ». Il y a donc encore du chemin à faire ou une voie à trouver pour attirer un public au concert à des heures inhabituelles. Dans les « propositions modestes mais solides » dans ce créneau, il semble que ce soit I Musici qui, depuis ses Concerts Ogilvy (qui se déroulent désormais ailleurs — mais en tant d’endroits différents dans le temps qu’on ne sait plus où !), a trouvé un public solide.

Francis Colpron, Amanda Keesmaat et Mélisande McNabney ont donc donné, jeudi à Bourgie, l’aubade à quelques mélomanes, avec un programme d’une heure, interrompu par un bref commentaire du directeur des Boréades. Le menu érudit comprenait des oeuvres pour flûte, la flûte à bec devenant traversière au passage du XVIIIe siècle.

La composition en était remarquable avec une découverte notable : la sonate de Sybrand II van Noordt (1659-1705). Ce compositeur précède Quantz et Graf d’un demi-siècle, mais hormis l’utilisation de la flûte à bec, on n’entend rien de ce décalage. Francis Colpron, qui semble s’amuser beaucoup plus à la flûte à bec qu’à la traversière, a ajouté au programme le facétieux « Boffons » (Bouffons) pour flûte à bec seule de van Eyck dans une version très caractéristique de son art : élégante, cultivée, pas échevelée. À noter aussi, la splendeur du clavecin flamand touché avec art par Mélisande McNabney.

Tout cela a fait une heure musicale sympathique. Reste, même à la salle Bourgie, avec son vivier de clients du musée, à trouver la formule pour y intéresser davantage de monde.