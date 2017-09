The Laughing Apple, Yusuf/Cat Stevens

Drôle d’idée, a priori. Réenregistrer ses airs de jeunesse, mais sans les amener tout à fait au présent. Ces chansons, qui ont 50 ans cette année, sont celles du Cat Stevens chanteur pop très dandy de Carnaby Street. Le concept, ici, est de fondre ce matériel au catalogue célébré, le Cat Stevens des années 1970, période faste des guitares acoustiques en bandoulière et des chansons dans la besace cousue main. On efface donc le traitement baroque, touffu et beatlesque de 1967 au profit de rendus folk à la manière familière de celui qui se fait maintenant appeler Yusuf tout court (Islam en moins). Même le puriste en moi le concède : on y gagne. Beaucoup. On peut maintenant écouter Blackness of the Night ou l’exquise Grandsons entre Father and Son et Wild World, et c’est fort agréable. Constat un : on entend plus clairement l’influence d’un Donovan. Constat deux : dénuder une chanson de ses vieux atours en révèle parfois toute la beauté.

Yusuf / Cat Stevens - Blackness Of The Night