Est-ce un lieu commun d’affirmer que l’automne (si ce l’était réellement) est fait pour la densité, l’épaisseur, multicouche et terreuse ? Qu’à cela ne tienne, car voici un nouveau don de Big|Brave, trio local trop peu prophète en son pays. Ardor, donc, titre bien choisi, est fait de trois longues chansons qui creusent encore un peu le sillon amorcé sur Au De La, son second disque, daté de 2015. Au confluent des genres, le groupe maîtrise l’art de l’alternance entre abandon et retenue, coupant automatiquement tout le superflu, conservant un concentré saisissant de gros son réfléchi et imposant. Perçant avec une puissante fragilité ce rocher sonore, la voix féline de Robin Wattie est comme un guide à travers le labyrinthe orageux. Ajoutez à cela le violon de Jessica Moss (Thee Silver Mt. Zion), la basse de Thierry Amar (Godspeed You ! Black Emperor) et vous obtenez un multisensoriel et complexe univers sonore, ténébreux à souhait.



Ardor ★★★ Big|Brave, Southern Lord