Intersections, Emie R Roussel Trio

De très bons grooves, des compositions étoffées, un dynamisme omniprésent, des textures et des contrastes soignés : le quatrième album de la pianiste de Rimouski Emie R Roussel confirme la place de choix qu’elle occupe désormais dans la hiérarchie du jazz québécois. Surtout, elle illustre (à l’image du groupe Misc) qu’il y a ici aussi un courant jazz qui s’inspire de ce qu’on appellera la mouvance Robert Glasper : jazz acoustique, jazz électrique, jazz qui se nourrit de R B et d’autres influences populaires, avec des thèmes déployés dans la largeur, très ouverts, traversé d’une touche urban vivifiante. Les intersections du titre font d’ailleurs référence à ces croisements stylistiques et collaboratifs. Trois pièces du trio (Nicolas Bédard à la basse et Dominic Cloutier à la batterie) ont été écrites pour des invités — l’exceptionnelle chanteuse Malika Tirolien, qui pose une soul inspirante sur Away, le contrebassiste Norman Lachapelle et le trompettiste Lex French.



Écoutez un extrait d'Away

Intersections ★★★ 1/2 Emie R Roussel Trio, Effendi