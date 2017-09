L’inédit de Thelonious Monk, enfin!

C’est jour de fête. La grande, très grande fête. Voilà, c’est tout simple : les bandes enregistrées par Thelonious Monk en 1959 pour le film Les liaisons dangereuses de Roger Vadim, et jamais publiées alors, sont désormais disponibles sous la forme d’un double compact. Le tout accompagné d’un livret de près de 60 pages exceptionnel par sa qualité iconographique et ses textes. C’est dire l’importance accordée par les artisans de cette publication aux fièvres musicales du capitaine Monk, le Fracasse du jazz.

Tous les morceaux proposés, qui sont autant de pièces détachées du catalogue le plus original de l’histoire du jazz, ont été captés le 27 juillet 1959 à New York. Les acteurs de cette séance, c’est à noter, formaient en fait le nouveau quartet du pianiste, soit l’impérial Sam Jones à la contrebasse, le métronomique Art Taylor à la batterie et le très suave Charlie Rouse au saxophone, qui venait de remplacer Sonny Rollins. Sur certaines pièces, le saxophoniste français Barney Wilen est de la partie.

Cela précisé, l’histoire de cet album a la découverte pour origine et le drame pour moteur. L’origine ? Laurent Guenon, curateur des archives de Marcel Romano, très important producteur français de jazz — il a notamment produit la séance du film Ascenseur pour l’échafaud de Louis Malle —, a mis la main sur des bandes intitulées Thelonious Monk, sans autre précision, alors qu’il cherchait de possibles inédits signés Barney Wilen. S’est ensuivi ce que l’on devine : une méticuleuse recherche historique, un nettoyage et un choix éditorial.

Le drame ? En octobre 1958, Monk, Rouse et la baronne Pannonica de Koenigswater, la sainte patronne des musiciens de jazz, prennent la direction de Baltimore dans la Bentley de celle-ci. Ils s’arrêtent au Park Plaza Hotel histoire d’étancher tout simplement leur soif. Mais voilà, comme les lois dites Jim Crow, les lois racistes, ont cours dans les établissements de cet État du nord des États-Unis, comme Monk refuse de s’y soumettre, comme il est accompagné d’une femme blanche, conduisant qui plus est une Rolls Royce, le dévot raciste des lieux appelle la police. Pour faire court, disons qu’une altercation s’ensuivit, avec son lot de punitions qui interdisaient à Monk de faire la tournée européenne au cours de laquelle il devait mettre sur bande la musique souhaitée par Vadim et Romano. D’où le détournement géographique par un studio de New York.

Bon, le programme musical de ces Liaisons dangereuses n’a rien de particulièrement original puisqu’il est fait de pièces connues : Rythm-a-Ning, Crepuscule With Nellie, Six in One, Well You Needn’t, Pannonia, Ba-Lue Bolivar Ba-Lues-Are, Light Bue et Bye and Bye. Par contre, il a ceci de très singulier : la présence de Jones à la contrebasse et de Taylor à la batterie, qui ne resteront pas longtemps avec Monk. En fait, ce disque vaut son pesant d’or pour la richesse du livret qui l’accompagne. On insiste : les textes et l’iconographie sont remarquables. Ils sont au diapason de l’importance historique de ces Liaisons dangereuses. Le prix : 26,70 $, taxes comprises.

Du 1er au 7 octobre, un événement en hommage à Coltrane, au programme très chargé, se poursuivra à Boston. La vedette de cet événement sera évidemment Pharoah Sanders, proche parmi les proches de Coltrane, avec Archie Shepp.