Nelson Freire. Brahms: Sonate pour piano no 3. Pièces opus 119 et autres pièces pour piano

L’été indien des pianistes se poursuit. En attendant de recevoir le nouvel enregistrement de Daniil Trifonov, voici le nouveau Nelson Freire, qui tranche totalement avec les parutions Kissin et Zimerman en ce que ce disque Brahms est infiniment prémédité et peaufiné en studio (comme celui de Zimerman), mais aussi beaucoup plus conforme aux attentes. Nelson Freire a commencé sa carrière il y a 50 ans en enregistrant la 3e Sonate de Brahms. Il y revient avec cette hauteur de pensée, cette sorte de synthèse de l’art pianistique qui le distingue depuis une vingtaine d’années. Contrairement à Volodos jouant Brahms (Sony), Nelson Freire n’est pas à la recherche de sons, mais, fidèle à lui-même, il tisse une grande toile d’araignée de phrases qui respirent et forment un organisme musical d’une vie foisonnante. Dans les quelques pièces communes aux deux disques, la comparaison est fascinante, car nous sommes bien en présence de deux géants.



Écoutez un extrait de l'album

Nelson Freire ★★★★ 1/2 Brahms : Sonate pour piano no 3. Pièces opus 119 et autres pièces pour piano. Decca 483 2154.