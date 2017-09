Dès la première mesure, la hargne de l’entrée en matière montre que l’Orchestre de Pittsburgh donnera tout à son chef dans une vision très tendue de la 5e Symphonie de Chostakovitch. Les enregistrements Honeck-Pittsburgh ont probablement fini par engendrer leur propre public, qui n’a même plus besoin d’attendre la critique pour s’y précipiter. Trois raisons à cela : il se passe toujours quelque chose avec Manfred Honeck, l’orchestre est somptueux et Reference Recording réalise les meilleures prises de son d’orchestre du marché, aux graves somptueux. On achètera donc cette 5e de Chostakovitch saturée, accrocheuse et expansive, interprétée assez dans l’esprit du concert de Bernstein à Tokyo, l’un des premiers CD de Sony (CBS à l’époque), comme on a succombé auparavant à la 8e de Dvorák ou à la 6e de Tchaïkovski. Petit défaut cette fois : un micro trop proche du chef, qui capte ses inspirations.



Dmitri Chostakovitch ★★★★ Symphonie no 5 + Barber Adagio. Orchestre symphonique de Pittsburgh, Manfred Honeck. Reference Recordings FR 724 SACD.