Flying Carpet, Quadro Nuevo et Cairo Steps

À chaque parution de Quadro Nuevo, la question se pose : la recette a-t-elle assez duré ? Et la réponse est encore non. Même si la forme n’a rien de surprenant pour qui s’intéresse au groupe depuis longtemps, ce mélange de world jazz feutré, de passages intimes sophistiqués, de cocktail lounge sans frontières ou de rétro avec de la classe réjouit encore. D’autant que, pour ce disque, le quatuor s’associe au groupe de soufi jazz Cairo Steps, invite deux chanteurs spirituels et rassemble un quatuor à cordes dans une pièce. Mais ceci n’est pas un disque de musique égyptienne, même s’il s’en inspire. Entre le céleste et le plus profond, la délicatesse et le coup rythmique plus accentué, le big band cairote et la formule plus dénudée, les artistes font dialoguer plusieurs instruments, comme l’oud, le kanun, le tabla moyen-oriental, le saxo, l’accordéon et plusieurs autres. Le disque est accessible et empreint de jolis contrastes.



Flying Carpet ★★★ 1/2 Quadro Nuevo Cairo Steps, Justin Time