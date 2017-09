Chaque petite touche de Playing House, premier album de la jeune Brigitte Naggar, née à New York mais élevée à Montréal, participe à la cohésion remarquable de cette livraison frappée de caractère, livrée avec une grâce finement mélancolique. Ce qui surprend chez Common Holly (son nom d’artiste), c’est le charme naturel de ses compositions, ouvragées presque à notre insu. Son folk légèrement déviant verse parfois dans le lo-fi (avec batterie en surface et guitares électriques), parfois dans le folk acoustique presque a cappella — dont la superbe Lullaby, avec Jean-Michel Blais au piano. Sa musique est une progression : s’y regardent une jeunesse en analyse des éruptions du passé et un âge secondaire, plus apaisé, réceptif, qui se sait en transition. Des moments d’étrangeté disharmonieux (sur les plus expérimentales If After All et Playing House) équilibrent ses essais dépouillés. Voilà une très belle jonction entre non-dit, passion contenue et lucidité. Disponible le 25 septembre.



Playing House ★★★★ Common Holly, Solitaire Recordings