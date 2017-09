Un grand concert pour Leonard Cohen

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Le premier anniversaire du décès de Leonard Cohen sera célébré en grand au Centre Bell de Montréal le 6 novembre. Elvis Costello, Feist, Lana Del Rey, Sting, Damien Rice, k.d. Lang et Patrick Watson — sans oublier Adam Cohen, instigateur du projet — rendront hommage au légendaire poète et chanteur. Le tout sera filmé, et les profits iront au Conseil des arts du Canada (qui a soutenu Cohen dès ses débuts comme auteur), au Conseil des arts et des lettres du Québec et au Conseil des arts de Montréal.