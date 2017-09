William Basinski, RZA à POP Montréal: deux formes d’hommages

« Ce sera comme d’intenses funérailles du style de la Nouvelle-Orléans », a prévenu le compositeur électronique californien William Basinski hier soir dans la salle de la Fédération Ukrainienne, avant de nous plonger dans For David Robert Jones, éloge musical à David Bowie par lequel débute son plus récent album, A Shadow in Time. Devant lui sur scène, son ordinateur, une console de mixage et ses deux magnétophones allemands Uher portatifs des années 70, et un public attentif.

On pouvait apercevoir le mouvement de la bobine qui roule grâce aux reflets des projecteurs derrière lui. Son médium de prédilection, sa pâte à modeler de la musique pour faire valser nos pensées. La première demie-heure de sa performance en fut une de recueillement. De ravissement, aussi, celui de découvrir comment l’enregistrement studio pouvait prendre forme en direct.

For David Robert Jones s’est déployée pendant presqu’une trentaine de minutes avec plus de dynamisme et de coffre que sur disque. Le motif orchestral apparaît dès le début, puis celui du saxophone en lamentation, en rupture avec avec le climat installé. Basinski appose des couches sonores plus fortes et présentes au duo de mélodies que dans sa version studio; ces oeuvres, dans leur nature même, prêtent à une certaine forme d’improvisation, d’autant qu’il faut ici meubler l’espace de cette belle salle à la sonorisation capricieuse.

La musique électronique d’avant-garde que propose Basinski, lente et voilée, pousse à une forme d’introspection que l’on atteint optimalement dans les meilleures conditions sonores. Elle n’étaient malheureusement pas réunies hier soir dans cette Fédération Ukrainienne à l’acoustique ingrate – et à la climatisation inexistante, c’était un vrai four là-dedans!- pourvue d’un système de son chiche pour l’expérience que l’on proposait. Dommage, car l’oeuvre au programme méritait mieux.

Plus colorée, la chanson-titre A Shadow in Time a fait meilleur effet. Le ruban magnétique qui défilait émettait l’enregistrement du vieux synthétiseur analogue Voyetra-8 que Basinski gardait dans son garage. Des sonorités claires, chatoyantes tissant des harmonies célestes et obsédantes; avec assez d’imagination, on pouvait s’inventer sa propre mélodie, de la même manière que l’on dessine une forme en reliant des points à numéros sur une page blanche. Le long et confortable crescendo orchestral s’estompe à mi-parcours, alors qu’un motif de vieux piano droit apparaît dans la pièce et nous conduit jusqu’à la fin de la pièce.

RZA présente Live From the 36th Chamber of Shaolin

Ça prenait une sacrée bonne raison d’aller au cinéma par un si beau vendredi après-midi d’été tardif. Justement, nous en avions une : RZA, chef d’orchestre de l’influent collectif rap new-yorkais Wu-Tang Clan, présentant au Théâtre Rialto une bande sonore de son cru pour le séminal film hongkongais The 36th Chamber of Shaolin, une production des studios Shaw Brothers millésimée 1978 considérée comme la plus importante de l’histoire du cinéma d’arts martiaux.

Pourquoi ce spectacle? Parce que ce film, et quelques autres des mêmes frères Shaw (Executioners from Shaolin, Shaolin and Wu Tang, lequel a inspiré le nom du collectif), sont au coeur même de l’imaginaire et de l’oeuvre de RZA. Les albums du Wu Tang et de ses membres sont saupoudrés d’extraits de dialogues de ces films, l’atmosphère propre à ces films y est traduite à coup de breakbeats et de rimes tranchantes comme des sabres. RZA n’est pas qu’un fan du cinéma de genre, il en a composé les bandes sonores (Ghost Dog, Kill Bill vol.1 et 2), et même co-scénarisé et réalisé un film de kung-fu, The Man with the Iron Fists (2012), mettant en vedette Russell Crowe dans le rôle principal.

Bref, c’était un peu remonter à la source de l’inspiration du Wu-Tang, l’un des plus importants groupe du rap américain, que de voir RZA et ses deux acolytes (un autre DJ, un VJ aiguillant la musique sur les bonnes scènes) habiller ce classique du cinéma de genre avec des rythmiques hantées par des vieux échantillons sonores de cinéma de Hong Kong et de soul des années 70. On en rêvait presque, le genre de projet qui devait se faire et auquel nous, fans, devions assister à l’éclosion sur scène, avec ses qualités et malgré ses défauts.

Car si on espérait entendre des grooves originaux concoctés par RZA spécialement pour ce projet, on était un brin déçu. L’essentiel de la musique entendue hier sur les images projetées au grand écran était recyclée des albums du Wu-Tang et de ses propres albums solo — par exemple, l’excellente You Can’t Stop Me Now du quatrième album de RZA (paru sous son pseudonyme Bobby Digital) semblait servir de chanson-thème, apparaissant dans certains moments-clé du récit initiatique au cours duquel un jeune paysan apprend les techniques de combat des moines du temple Shaolin pour ensuite les partager avec les habitants opprimés de son village.

Bref, pendant la première heure, c’est du bonheur. Celui de réentendre les classique du Wu-Tang remixés, celui de mesurer le souci du détail, la parfaite synchronicité de la musique avec l’action. Reste que le projet paraissait encore embryonnaire, comme s’il manquait quelque chose d’inédit à l’ensemble. D’autant qu’on en sait RZA capable.