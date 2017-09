Bone on Bone, Bruce Cockburn

Décidément, ça m’échappe. Je constate une fois de plus que l’artisanat chansonnier a été mené à un rare degré de raffinement. Le jeu des musiciens est supérieur, mais pas cliniquement parfait, ça groove, les collaborations sont bienvenues (Mary Gautier, Colin Linden). Comme toujours chez Cockburn, le propos ne manque pas de pertinence : lucidité de l’état des lieux dans States I’m In, vide existentiel décrit dans Café Society, rien à redire. Les chansons où il exalte sa relation avec Dieu ne prêchent pas. Quand on l’intronisera, en même temps que Beau Dommage et Neil Young, au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, ce sera plus que mérité. Quand on l’applaudira au Club Soda le 19 septembre, ce ne sera pas seulement pour services rendus. Malgré tout ça, encore et toujours, cette voix, ces mélodies me glissent sur le corps sans adhérer. Les enregistrements de Bruce Cockburn m’ennuient d’un ennui abyssal. Électrocardiogramme plat. Sais pas pourquoi. Suis-je seul à bâiller ?



Bruce Cockburn - 40 Years In The Wilderness