Oeuvres symphoniques (vol. 4), Hendrik Andriessen

Le patronyme Andriessen vous est peut-être connu, associé au prénom Louis, l’un des composteurs fétiches de Walter Boudreau, le patron de la SMCQ. Louis avait un père, prénommé Hendrik (1892-1981), que j’admire pour avoir composé un cycle de mélodies, Miroir de peine (1923), qui devrait être l’équivalent dans le répertoire « français » des Quatre derniers lieder de Strauss. La 4e Symphonie de 1954, plus aride mais magistrale, est en quelque sorte la rencontre tripartite entre le dodécaphonisme, Albert Roussel et Paul Hindemith. Qu’Andriessen fasse émerger quelque chose de cette quadrature du cercle tient presque du miracle. De la même année date la puissante rhapsodie Libertas venit, alors que le Capriccio de dix minutes apparaît étonnamment léger pour une partition de 1941. Tout cela est brillamment composé et rétablit Andriessen, comme Casella, au rang des créateurs les plus injustement oubliés du XXe siècle.



David Porcelijn dirige Capriccio de Hendrik Andriessen