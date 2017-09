Enregistrements 1958-1965, Marcel Martel et Noëlla Therrien

Il s’agit moins d’un coffret que d’une suite de disques (soigneusement) réédités. Sept albums de Marcel Martel. Un album de Noëlla Therrien. Quelques duos. On n’a pas besoin ici de souligner l’importance du père de Renée Martel, qui a fourni au Québec un répertoire fondateur et que l’on entend passer d’un country rural encore pétri de musique traditionnelle (avec force violon et accordéon) à un country plus proche de ce qui se faisait à Nashville (jusqu’à reprendre les Everly Brothers et Ricky Nelson). Plus révélatrice est la part essentielle de Noëlla Therrien. En quelques titres, elle ravit : son timbre d’une rare beauté et sa joie de chanter plus qu’évidente portent ailleurs les textes et musiques de son Marcel. Même les photos de famille et le matériel promotionnel reproduits dans le livret en témoignent : c’est dans le contraste entre cette femme lumineuse, engageante, et cet homme sombre, fermé, que se trouvent les chansons.



Marcel Martel et Noëlla Therrien - Dans ma vallée