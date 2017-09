Concerto pour violon. Partita pour orchestre. Variations sur un thème d’Hindemith, William Walton

Walton est, après Britten et Vaughan-Williams, mon compositeur anglais de prédilection. Je m’en étais entretenu avec Neville Marriner lors de la dernière venue à Montréal du chef, en 2006. Marriner avait révélé sans ambages pourquoi un tel mélodiste et orchestrateur n’avait pas composé davantage : « Willy était vraiment très paresseux ! » Paresseux mais brillant, tout comme le chef Martyn Brabbins qui, après le couplage idéal des Symphonies nos 1 et 2, concocte pour Hyperion un deuxième volume tout aussi riche (81 minutes), logique et compétent. Le Concerto pour violon écrit pour Jascha Heifetz, qui rappelle celui de Korngold, est interprété avec grâce par Anthony Marwood et, si Brabbins ne fait pas jeu égal avec George Szell dans la Partita et les Variations, il n’y a pas eu mieux entre les deux. L’enregistrement de la BBC écossaise manque hélas un peu d’impact dans les tutti.



William Walton ★★★★ Concerto pour violon. Partita pour orchestre. Variations sur un thème d’Hindemith. Spitfire. Anthony Marwood, Martyn Brabbins (dir.). Hyperion CDA 67986.