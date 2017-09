Paru plus tôt cette année, cet album de John Abercrombie sera désormais considéré comme le dernier de sa carrière active. Le grand guitariste est en effet décédé à la fin d’août, à 72 ans et après une longue maladie. Beaucoup ont souligné l’impact de ce musicien d’abord reconnu comme un pionnier du jazz-rock avant d’être associé à une approche lyrique du post-bop — son style à la fois feutré et audacieux cadrait bien avec celui de l’étiquette de disques ECM, avec qui il fut associé durant près de 40 ans. Avec Marc Copland au piano, Drew Gress à la contrebasse et Joey Baron à la batterie, Up and Coming permet de saisir toutes les qualités qui ont fait d’Abercrombie l’un des guitaristes les plus respectés du genre : le velouté du son, la clarté des lignes mélodiques, la fluidité du jeu dans toutes les phases, le sens du collectif — d’autant mieux souligné ici par la qualité de son groupe. C’était un coloriste remarquable, et cet album le rappelle bellement.



Écoutez Flipside

Up and Coming ★★★★ John Abercrombie Quartet, ECM