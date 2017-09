Mort de Grant Hart, le batteur du groupe punk Husker Dü

Photo: Elizabeth Flores Star Tribune / Associated Press

New York — Grant Hart, batteur et cofondateur du groupe punk américain Husker Dü, qui a apporté un son mélodieux et des paroles ambitieuses à un genre réputé brutal et abrasif, est décédé jeudi à l’âge de 56 ans, a annoncé sa maison de disques. Le batteur est mort dans son Minnesota natal au terme d’une bataille contre le cancer, a déclaré la maison Domino, qui doit sortir dans deux mois un coffret très attendu du groupe depuis longtemps séparé. Husker Dü est né de la rencontre en 1978 dans un magasin de disques entre Grant Hart et Bob Mould. Les deux hommes, rejoints par Greg Norton à la basse, se sont imposés comme des pionniers de la musique punk et des artistes majeurs issus du Minnesota dans les années 1980, le plus célèbre étant Prince. Bob Mould, dont la relation avec Grant Hart s’est détériorée après la rupture du groupe en 1988, a rendu hommage à son ancien partenaire sur Facebook. « Quand nous nous battions sur des détails, c’était parce que cela comptait pour nous. Le groupe était notre vie. C’était une décennie extraordinaire, a-t-il dit. Grant Hart était un artiste visuel doué, un conteur merveilleux et un musicien effrayant de talent. Tous ceux que son esprit a touchés s’en souviendront toujours. » Grant Hart accordait une importance particulière aux récits dans les chansons qu’il écrivait pour Husker Dü, comme Books About OVNIS. Après la séparation du groupe, il s’est tourné vers des concepts d’albums encore plus élaborés. Le premier album de son groupe post-Husker Dü, Nova Mob, raconte l’histoire d’un scientifique qui voyage dans le temps, de la Seconde Guerre mondiale à l’éruption du Vésuve en l’an 79. Grant Hart — qui jouait de la guitare et disait être devenu batteur de Husker Dü uniquement parce qu’il en était capable — a adapté le poème épique de Milton Paradise Lost sur son dernier album solo, The Argument.