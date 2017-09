Love What Survives, Mount Kimbie

Les guitares grincheuses et la pulsion post-punk de l’instrumentale Four Years and One Day qui ouvrent l’album envoient un signal clair : ce troisième album du duo britannique Mount Kimbie sera celui de la réinvention, timidement amorcée sur Cold Spring Fault Less Youth il y a quatre ans. Après deux doux disques de ce qu’on a qualifié de post-dubstep, la paire d’auteurs-compositeurs-producteurs sort de sa zone de confort avec des compositions plus rugueuses rappelant autant Joy Division que NEU !, sans toutefois négliger les grooves confortables, tout ça en tenant bien fort la main de ses brillants collaborateurs : King Krule sur la saisissante Blue Train Lines, Micachu sur une Marilyn assortie de marimba (réutilisé sur la belle SP12 Beat) puis James Blake sur We Go Home Together et, surtout, la troublante ballade How We Got By en fin de disque. Le duo cherche moins à s’inventer une nouvelle identité musicale qu’à faire décoller les étiquettes qu’on lui avait apposées sur cet album qui se révèle après plusieurs écoutes.



Écoutez Delta

Love What Survives ★★★ 1/2 Mount Kimbie, Warp