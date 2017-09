Quatre opéras de légende revisités en Blu-ray

Universal publie sur étiquette Deutsche Grammophon quatre de ses plus célèbres enregistrements lyriques dans un son retravaillé transcrit sur support Blu-ray audio.

En publiant quatre albums d’un nouveau modèle, Universal teste le marché audiophile et celui de l’objet éditorial soigné. Les albums, sous forme de petits livres, comprenant les opéras à la fois sur CD et sur Blu-ray audio, sont superbes. À l’heure du téléchargement et, surtout, du streaming, le support Blu-ray permet désormais d’écouter d’un trait un opéra dans une définition sonore dix fois supérieure au CD.

Il faut souligner qu’il ne s’agit pas de bandes simplement reportées sur un nouveau support, mais d’un véritable travail méthodique sur les originaux. Il est donc illusoire d’imaginer voir se multiplier à l’infini ce type de parutions : il s’agit de « cousu main » qui demande beaucoup de préparation et des investissements en temps et en argent.

Un nouveau relief

Le choix de Deutsche Grammophon s’est porté sur quatre titres emblématiques de son catalogue : le Ring de Wagner par Karajan, Tristan et Isolde de Wagner par Karl Böhm au Festival de Bayreuth 1966, La Traviata dirigée par Carlos Kleiber, avec Ileana Cotrubas et Plácido Domingo, et le Fidelio de Beethoven de Leonard Bernstein avec, notamment, Dietrich Fischer-Dieskau, Hans Sotin, René Kollo, Gundula Janowitz et Lucia Popp.

Ce dernier sort littéralement transfiguré du traitement, avec une vie et un éclat supplémentaires, une dynamique spectaculaire qui font rêver à un rematriçage prochain, enfin digne, du Freischütz de Weber de Carlos Kleiber, qui, lui aussi, posait des problèmes d’intégration des dialogues parlés dans la trame musicale, intégration moins réussie en CD qu’en microsillon.

On peut employer les mêmes termes pour La Traviata de Kleiber, dont la matité, les légères duretés, tant sur l’orchestre que sur le timbre de Domingo, se sont atténuées. Le relief a, lui aussi, augmenté. On passe de quelque chose de neutre et de plaqué à une image plus vibrante. J’attendais surtout une amélioration de cet enregistrement-là et suis satisfait.

Le Tristan de 1966 à Bayreuth (Nilsson, Windgassen, Talvela, Wächter : la légende !) était un enregistrement modèle pour une captation en public des années 1960. Il gagne encore en couleurs, en impact et en plans.

Le Ring de Karajan (1966-1969) se distingue des autres parutions, car il ne comprend que le Blu-ray. Je soupçonne DG d’avoir plus précautionneusement traité ses parutions précédentes. Par rapport au travail immédiatement antérieur, en « Original Image Bit Processing » de la collection « Originals » et de la « Karajan Edition », le gain est vraiment moindre. Le confort est, là, d’avoir tout le Ring sur un seul disque.

Il est à signaler qu’Universal a fait le même exercice avec son étiquette Decca et un menu non moins appétissant : Tosca par Karajan avec Leontyne Price, et trois opéras dirigés par Georg Solti : Aïda, Elektra et Salomé. Ces titres ne sont pas encore distribués au Canada.

Fidelio de Beethoven. Bernstein. 479 7283 9

La Traviata de Verdi. Kleiber. 479 7287 7

Der Ring des Nibelungen de Wagner. Karajan. 479 7354 6

Tristan et Isolde de Wagner. Böhm. 479 7291 4