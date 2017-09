Open Book, Fred Hersch

« Let’s see what happens » : voyons voir ce qui va se passer. C’est l’état d’esprit dans lequel Fred Hersch se place lorsqu’il s’assoit au piano. Ce moment où le silence s’installe, juste avant de poser les doigts sur les touches. Ce moment où il se rappelle que le jazz n’est pas tant de jouer ce que vous connaissez que d’explorer de nouveaux territoires — là, maintenant, dans cet instant. Son nouvel album en piano solo, Open Book, est tout entier guidé par cette volonté de jouer dans une totale liberté (Through the Forest, 20 minutes d’improvisation pure) ou autour de structures — mélodies, progressions harmoniques — qu’il s’applique à brouiller sans se soucier de frontières stylistiques. Et ça donne du grand. Fred Hersch a frôlé la mort il y a une dizaine d’années. Il en est revenu avec une approche de la vie (et de la musique) d’une remarquable profondeur. Un disque remarquable, par un pianiste immense.



Écoutez Eronel

Open Book ★★★★ 1/2 Fred Hersch, Palmetto