Julie Aubé en son propre nom sur l'album «Joie de vivre»

Vingt fois, j’ai dû me tromper. J’écrivais Dubé, plutôt qu’Aubé. Allez voir dans mes textes sur les Hay Babies. Confusion, blocage, allez comprendre. Des fois, pour vérifier, je cherchais sur Google. Et j’y trouvais une nutritionniste, habituée de l’émission Les gourmands. Pas facile de se faire un nom pour Julie Aubé, auteure-compositrice-interprète acadienne, l’une des trois Hay Babies. Là, ça va. C’est en blanc sur noir, en haut de la pochette de Joie de vivre, son premier album solo. Julie Aubé. Bonne chose qu’elle n’ait pas choisi un pseudo, comme Vivianne Roy, rebaptisée Laura Sauvage pour ses disques à elle.

« J’y ai pensé. Je trouvais rien qui me représente comme il faut. En plus, l’an passé, j’ai sorti un recueil de poésie, ça vient avec un disque, j’ai enregistré l’audio avec un ami guitariste qui a improvisé un accompagnement. J’ai publié ça sous mon nom, et je me suis dit : pars de là. Commence par essayer de t’établir. » Parmi les Hay Babies, si son apport est indéniable et essentiel, c’est la plus discrète. Pour ne pas dire sérieuse, jusque dans les présentations de chansons lors des spectacles. Pure perception, néanmoins renforcée par les photos dans le livret de Joie de vivre. Deux fois tête baissée, une fois de dos, jamais un sourire. « Où est-ce que tu l’as mis / Ta joie de vivre ? », chante-t-elle. « Les photos sont sobres, c’est vrai. Je trouve que c’est moi, ça. Le regard par en bas, j’ai l’air de réfléchir. Un peu introspective, on peut dire. »

Se révéler, se définir

Le moins que l’on puisse dire est qu’elle se décrit sans édulcorant. « J’ai jamais fait de mon best / Pour tenir mes promesses », juge-t-elle dans Dormir toute seule. « J’fais mieux quand j’suis toute seule / Crois-le si tu veux ou pas / J’suis errante depuis qu’j’suis née », constate-t-elle dans Rêves en couleurs. « J’entends la voix d’ma mère / Dans le back de ma tête / Elle me pousse dans l’dos / Quand j’arrête / De faire d’mon mieux / D’faire tout ce que j’peux / Devenir une femme / qui te fera fière », résume-t-elle dans La voix de ma mère.

Entre ces chansons montent le désir (Quand j’dors pas), l’affirmation de soi (Tu veux savoir), le besoin d’une certaine stabilité (Home’s at ?). Julie Aubé ne se révèle pas tant avec les Hay Babies. L’occasion était à saisir : maintenant qu’on sait mieux ce qu’elle ressent, qui elle est vraiment, on ne doutera plus de son nom de famille. « Je pouvais pas m’accoter sur les épaules de Vivianne et Kat, leur demander si dire telle ou telle affaire, c’était une bonne idée ou pas. Pour les arrangements, j’avais mes chums Mike Trask, Garrett Mason pour discuter, je pouvais demander à Marc Pérusse [coréalisateur, avec elle] si on allait trop loin ou pas assez, mais il a fallu que je me fasse vraiment confiance dans ce que voulais exprimer. Je peux être crazy, je peux être malheureuse, je peux être bien en tournée autant que m’ennuyer sans bon sens. Je voulais donner le portrait complet de moi. »

Sa belle façon étrange

Portrait complet ? On en reparlera au troisième album solo, mais la volonté de tout dire est manifeste. Autant que la volonté de définir un son rock pas ordinaire, avec des guitares très trafiquées, le plus loin possible du folk des Hay Babies. Se mêlent un lap steel, de la slide, des pickings étranges. « J’avais tellement de références en tête. Quand c’est ton premier album, tu veux que ça sonne comme tout ce que t’aimes. Pour la chanson blues, j’entendais Junior Kimbrough, un guitariste du Mississippi. Pour le picking, j’imaginais une version heavy à la manière de Gordon Lightfoot. Pour le son de slide, j’entendais Joe Walsh. Il y a même du Led Zeppelin quelque part. Mais tout ça a fini par définir un son d’ensemble, qui m’appartient pas mal. »

Ça tient aussi, observe-t-elle, à ses limites. « Je sais pas lire la musique, c’est d’instinct. Mes changements d’accords sont bizarres, mes mesures sont pas égales. Mais j’ai compris que c’était correct, et Marc et tout le monde m’ont encouragée là-dedans : mon travail, c’est pas tellement de rendre ma manière normale. C’est le contraire. » Il ne s’agit pas seulement de se faire un nom, mais d’identifier une façon. « Un album solo, tu fais ça pour avoir moins peur. »

En lancement-spectacle le 13 septembre à l’Escogriffe, dans le cadre de Pop Montréal.



Julie Aubé - Joie de vivre