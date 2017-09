Hitchhiker, Neil Young

On est en 1976, à Malibu. Neil Young a de nouvelles chansons, qu’il lui tarde de coucher sur ruban. « Are you ready, Briggs ? » demande-t-il au vieux copain David, avec une certaine urgence dans le ton. Le prolifique singer-songwriter aligne dix titres, guitare-voix. Ça pourrait être le matériel d’un nouvel album : tout est bon, tout se tient, les inédites Give Me Strength et Hawaii autant que les connues, qui aboutiront ailleurs sous diverses formes, parfois pas loin de ces maquettes (Campaigner, Captain Kennedy), parfois très transformées (Powderfinger, avec Crazy Horse, avancera comme un rouleau compresseur). À mes oreilles, peu importe le destin de ces chansons : Neil tout seul, c’est tout ce qu’il me faut. Comme pour les bandes d’essai d’un Pete Townshend, d’un Roger Waters, de George Harrison avant les sessions d’All Things Must Pass, c’est à la vérité nue que j’ai accès, un privilège et une joie. Et ça ne ment jamais : ainsi jouées, les meilleures chansons ne sont jamais déficitaires.

Neil Young - Powderfinger