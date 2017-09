Fazil Say. Chopin: 15 Nocturnes.

Le pianiste et compositeur turc Fazil Say, cible privilégiée des autorités politiques et religieuses de son pays, a fait beaucoup parler de lui pour des raisons extramusicales ces dernières années. Ce serait une grande erreur que de réduire ce personnage à part dans le monde musical à une suite de postures et de coups d’éclat. Même s’il aime gratter là où ça fait mal, en musique et dans la société, Fazil Say reste un pianiste surdoué, créateur d’atmosphères (quel Nocturne opus 27 no 2). Trois caractéristiques à ce CD proposant 15 des 21 Nocturnes : une finition (5 jours de studio au Mozarteum et Jean-Martial Golaz à la technique) qui tranche avec l’affront du CD Beethoven proposé par Kissin il y a une semaine, une très originale culture de l’élan dans les Nocturnes et un dosage généreux, mais millimétré de la pédale. Nous sommes ici dans le haut du panier et retrouvons avec émotion Fazil Say en toute intimité, à l’exemple de son Opus 48 no 1, comme un cadeau du ciel.



