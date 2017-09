Le pape (le terme est peut-être trop fort… disons l’évêque) de l’indie canadien — et multiartiste en tout genre —, Chad VanGaalen, présente son sixième album en carrière. Sur ce Light Information, le Calgarien délaisse le dénuement de son précédent, Shrink Dust, pour un univers complexe teinté d’angoisses et de chaos. Il se présente comme une sorte de mage canalisateur d’énergies, qui parvient à sculpter une oeuvre cohérente dans un bloc dense. Rappelant par moments le chant et l’aura de Win Butler, d’Arcade Fire (Mind Hijacker’s Curse, Locked in the Phase), VanGaalen arrive à alterner une pop optimiste et curieuse (Old Heads) aux pièces d’ambiance aux accents d’angoisse (Prep Piano and 770, Host Body). En filigrane, des paroles douces-amères sur l’isolation, le pessimisme technologique, le temps qui passe. Tout adapté aux moments réflectifs en solo.



Light Information ★★★ Chad VanGaalen, Sub Pop/Flemish Eye