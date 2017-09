Arcade Fire au Centre Bell: tout nouveau, presque tout beau

Ce fut un spectacle comme Arcade Fire n’en avait jamais présenté en seize ans d’existence, mais en même temps complètement familier dans ses envolées bordéliques. Ce fut un concert encombré, mais toujours en forme d’exutoire. Parce que ce groupe ne sait pas donner de mauvaises performances, même en tout début de tournée Infinite Content 2017, alors que ces neuf musiciens cherchaient hier soir leurs repères sur une scène centrale paraissant encore trop petite pour eux, dans ce Centre Bell bondé.

Différent, ce spectacle, à cause d’une scénographie un peu loufoque au début, qu’on a fini par oublier à la fin. Arcade Fire n’a jamais vraiment eu besoin de scénographie : cette dynamo de chanson rock se suffit à elle-même, irradie sans fard ni artifice, elle pourrait n’être éclairée qu’à la chandelle devant un drap blanc. Ainsi, la scène carrée érigée au milieu du parterre avec deux grosses boules miroir aux extrémités de la patinoire avait été décorée à la façon d’un ring de boxe. Les musiciens ont traversé la foule accompagnés par la voix d’un annonceur de match de boxe (« Poids total : 2100 lb », pouvait-on lire sur l’écran carré surplombant la scène). La totale, avec les cordages et tout, dans lesquels Will Butler prenait un malin plaisir à aller s’empêtrer.

Bon, l’analogie est ici un peu simplette : le concert, combat des musiciens pour gagner le coeur de son public. Sauf qu’ici, à Montréal, hier soir, l’adversaire avait déjà déclaré forfait. Le public avait un genou au plancher avant même le son de la cloche, prêt à accorder la victoire à Arcade Fire. Le groupe a lancé les hostilités avec Everything Now, aussi puissante que sur le disque, et une autre nouvelle, Signs of Life, transformée sur scène par une rythmique plus nerveuse, crispée, appuyée, que sur disque. Deux versions différentes, tout aussi appréciables.

Les cordages, mine de rien, semblaient de trop dès la troisième chanson, lorsque le groupe a mordu dans Rebellion (Lies), soulevant la foule bruyante. Avec tous ces instruments entassés sur scène, c’était craindre que l’un d’eux trébuche. Will jouait les lutteurs avec son tambour clair, se lançant dans les cordes, faisant l’hystérique qu’il fait toujours durant cette chanson. Son frère Win chantait, dressé sur le petit piano droit, lui-même sur un petit monticule rotatif qui supportait aussi la batterie. A suivie Here Comes the Night Time et son groove enivrant, moment fort de l’album Reflektor (ainsi que de notre soirée) qui se conclut par une envolée rara haïtien et deux danseuses montées les rejoindre.

Les danseuses sont restées pour Haïti et le bref laïus de Win Butler remerciant le Québec d’être accueillant, rappelant au passage qu’il est lui aussi un immigrant. Les cordages, eux, ont été retirés, et il était temps – elles faisaient barrage entre le public et les musiciens, abolissons les frontières ! Resplendissante Haïti, suivie d’une toute aussi applaudie No Cars Go et sa finale qu’on voudrait encore plus longue.

Les pépins de sonorisation apparaissaient momentanément durant le concert, une situation compréhensible en début de tournée. Ils n’ont pas réussi à gâcher l’une des plus belles de ce mal-aimé de nouvel album, Electric Blue : Régine Chassagne ne s’entendait plus durant les pénibles premières mesures, mais a repris le contrôle pour finir ça en beauté, avant que l’on nous traîne dans Put your Money on Me. Autre moment fort de l’album Everything Now, la chanson avait perdu de sa faculté hypnotique, alors qu’un relent de rock semblait alourdir le rythme disco planant de la version studio, étouffant du coup les nuances des harmonies vocales.

Neon Bible (chanson titre de l’album d’il y a dix ans) est ensuite venue calmer le jeu, de manière douce et, somme toute, pas vraiment mémorable. Régine était passée à la batterie, Jeremy Gara lui ayant laissé sa place pour agripper une guitare, Arcade Fire a servi une douce et lente introduction à Neighbourhood #1 (Tunnels), applaudie à tout rompre. Pour introduire The Suburbs, Gara a sauté sur une seconde batterie, et Win, installé au piano droit, l’a dédiée à sa famille et ses amis là-bas à Houston, la ville où il a grandi.

Avec Ready to Start et Sprawl II (Mountains Beyond Mountains), Arcade Fire a fait monter l’excitation, mais avec une facture nettement plus disco, moulée à l’esthétique des chansons d’impact du nouvel album. Reflektor avait encore plus l’air d’être habitée par les synthétiseurs de Giorgio Moroder, Afterlife (elle aussi de l’album Reflektor) était méconnaissable durant les premières mesures, paraissant plus lente et groovy, avec une persistante note de synthétiseur la mettant au diapason des Everything Now et Put Your Money on Me. En fin de parcours, Infinite Content (version punk, pas la version country !), Creature Comfort et une version inédite de Neighbourhood #3 (Power Out) assortie d’une boîte à rythme, aux relents new wave.

Au rappel, We Don’t Deserve Love, Everything Now (encore) et l’incontournable Wake Up.

Ce fut une très belle soirée, même si ce n’était pas le meilleur concert d’Arcade Fire, surtout parce que le groupe semblait ne pas avoir apprivoisé encore cette curieuse scène carrée avec des instruments tout partout, parce que les enchaînements étaient quelques fois laborieux – et qu’ils n’ont pas joué Keep the Car Running, c’est bien dommage. À revoir en fin de tournée, histoire de mesurer combien ces chansons ont évolué, comment les nouvelles ont grandies, et si les cordages résistent encore à plus de quatre chansons. On parie que non.