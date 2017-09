Holger Czukay, le bassiste du groupe Can, rend l’âme

Bassiste cofondateur en 1966 du groupe Can et pionnier de la musique électronique, l’Allemand est mort mardi à 79 ans. Avec ses acolytes et en solo, il a fusionné rock, avant-garde et musiques d’ailleurs dans une flopée d’albums décisifs.

« Nous refusons absolument d’émettre un jugement qui différencierait ce qui est beau de ce qui ne l’est pas. Nous nous contentons de faire, en remarquant que l’étendue des sons existants est immense. Nous ne sommes pas des musiciens, nous sommes des dilettantes universels. » Citée par le journaliste britannique David Stubbs dans Future Days, son ouvrage de référence sur le rock allemand, cette déclaration de Holger Czukay sur la musique de Can résonne, au lendemain de sa disparition, comme un résumé idéal de sa trajectoire unique, et une définition inespérée de son art tout entier.

Avec ou sans Can, au-dedans ou au-dehors du plus grand groupe de rock allemand de tous les temps — qu’il fonda en 1966 avec Irmin Schmidt —, Czukay a ouvert la musique à tous les vents, d’abord le rock à l’avant-garde et l’avant-garde aux Beatles, puis la pop au monde entier, au funk, à l’Afrique, à l’Orient, à l’aléatoire, à l’électronique et aux temps futurs. Sur la quarantaine de disques conçus par ses soins entre 1968 et 2015 en solo, en duo (avec Jah Wobble de Public Image Limited ou David Sylvian de Japan) ou en collectif, Czukay s’entendait pourtant peu, au fond du spectre ou entre les lignes dessinées par ses compagnons. Trop occupé à écouter l’univers pour se préoccuper de son ego, c’est en grand architecte du son — notamment celui de Can, dont il était l’ingénieur discret —, tapi derrière sa basse ou ses magnétophones, qu’il a ourdi la révolution.

Né en 1938 à Gdansk, quand la ville était encore allemande et s’appelait Dantzig, c’est en réfugié que celui qui s’appelait encore Holger Schüring aborda les études dans l’immédiate après-guerre, à l’école, mais aussi dans un atelier de réparation où il travailla à l’adolescence et se familiarisa avec les bases de l’électronique. C’est là qu’il disséqua ses premiers émetteurs radios, ces fascinantes machines à fouiller l’éther que John Cage avait récemment intégrées à son équipement de bruiteur avec l’historique Landscape No 4 et dont il ferait bientôt un instrument de prédilection.

Rigorisme

Attiré par une avant-garde musicale aux airs de supernova mondiale grâce à Cage aux États-Unis, Boulez en France ou Stockhausen en Allemagne de l’Ouest, Holger Schüring intégra ses premières classes de composition avant de se révéler à lui-même en outsider acharné — se faisant virer de plusieurs conservatoires avant d’intégrer les « Courses for New Music » de Stockhausen à la Rheinische Musikschule de Cologne, épicentre de la modernité musicale allemande depuis l’orée de la décennie 1950. C’est là, au mitan des années 1960, qu’il rencontra Irmin Schmidt, kapellmeister certifié et grand amateur de Luigi Nono, au moment exact où celui-ci décidait que l’avenir de la musique passerait sans doute moins par le sérialisme intégral que par l’Afrique et le funk de James Brown. Intronisé au rock via I Am the Walrus, paysage sonore complexe des Beatles comprenant bruit blanc et bande inversée que lui fit découvrir le jeune guitariste bavarois Michael Karoli, Schüring — qui allait sous peu se renommer Czukay — se laissa convertir : bientôt Inner Space, qui deviendrait The Can, puis enfin CAN (formation possible des initiales « Communism, Anarchism, Nihilism »), serait né.

Groupe fondateur et annonciateur de mille catégories, dont le krautrock, l’art rock, le post-rock et quelques autres, Can profita surtout d’avancer à tâtons, d’un bloc, sans hiérarchie et à revers de toutes les traditions — dont celle dictée par le père tutélaire Stockhausen, qui interdisait l’usage de la répétition. Toujours joueurs, avides d’expérimentations partout — dans l’espace, la langue et les interactions —, Czukay, Schmidt, Karoli et Jaki Liebezeit (disparu en début d’année) ont inventé une musique dont personne n’a jamais su expliquer la spécificité, mais dont tout le monde s’accorde à dire qu’elle est radicalement différente du psychédélisme dégondé à l’oeuvre chez Pink Floyd ou Terry Riley. Que son seul systématisme est la confrontation d’un rigorisme absolu dans les fondations et d’éléments absolument chaotiques dans les hauteurs (notamment incarnés par les voix des fugitifs Malcolm Moon et Damo Suzuki).

Échantillonnage

Et puis, dans la musique de Holger Czukay, il y avait le monde. Presque en entier, en tout cas bien plus circulatoire et complet que dans la très grande majorité du rock, sous influence anglo-saxonne de Londres à Tokyo. Dès Canaxis, oeuvre électronique enregistrée en douce dans le studio de musique électronique de la WDR Köln en 1969 sous l’influence de Hymnen et Telemusik de Stockhausen et qui s’ouvrait sur la superposition d’une boucle de musique ancienne (un rondeau du trouvère picard Adam de la Halle) et de chants traditionnels vietnamiens, l’Allemand prophétisait les deux grandes innovations de la pop des années 1980 et 1990, l’échantillonnage et la mondialisation.

Après son départ plus ou moins forcé de Can en 1977, au sein duquel il s’était trouvé de plus en plus isolé, Czukay se consacra largement à l’exploration des ondes et des territoires extérieurs de la pop, et à leur intégration dans l’art de la chanson. Avec Movies notamment, fusion adorable publiée en 1979 de mélodies nostalgiques, de grooves tendres et de collages sons en provenance d’Afrique, de Bavière ou du Moyen-Orient, l’Allemand posa les bases de la « Fourth World Music » (musique du quart-monde), dont Brian Eno se ferait le théoricien et le partisan quelques années plus tard. Amusé, humble, amoureux imperturbable de l’art auquel il consacra sa vie, Holger Czukay ne réclama jamais les lauriers qui lui revenaient. Au jour de sa disparition à l’âge de 79 ans, personne n’oserait pourtant les lui contester.