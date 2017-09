Taylor Swift détrône «Despacito» du Billboard Hot 100 avec sa nouvelle chanson

Nashville — Taylor Swift a réussi à détrôner le succès de l’été Despacito du sommet du palmarès Billboard Hot 100 après 16 semaines avec son nouvel extrait, empêchant la chanson de Luis Fonsi et Daddy Yankee de battre le record de Mariah Carey.

Billboard a annoncé mardi que la chanson Look What You Made Me Do est devenue le cinquième numéro un de Taylor Swift sur le Hot 100. Despacito avait égalé le record du duo de Mariah Carey et Boyz II Men, One Sweet Day, à titre de chanson ayant occupé le plus longtemps la première place de ce palmarès, lancé il y a 59 ans.

Taylor Swift a par ailleurs établi son propre record avec cette nouvelle chanson tirée de son prochain album, Reputation. Look What You Made Me Do a établi le record du plus grand nombre d’écoutes en continu en une semaine pour une chanson interprétée par une femme, avec 84,4 millions d’écoutes aux États-Unis, selon Nielsen Music.