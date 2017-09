Oliver Jones, le Montréalais

Au fil des ans, Oliver Jones a eu toutes les récompenses possibles : six doctorats honorifiques, des Juno, des Félix, en plus d’être fait chevalier et officier par les différents ordres de gouvernement. Jusqu’à avoir son propre timbre. Mais dans ce concert de louanges, c’est encore ce qui vient de son quartier d’enfance qui le touche le plus — et il en a eu une nouvelle preuve mardi.

Le maire du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais, a en effet annoncé mardi qu’un centre communautaire sera renommé en l’honneur du pianiste né en 1934 dans La Petite-Bourgogne. Le vote devant officialiser le changement se tiendra le 21 septembre.

Ce ne sera pas le premier lieu montréalais à être associé au musicien — Montréal-Nord, où il a habité 38 ans, lui a notamment dédié une salle de spectacles. Ni même le premier hommage de La Petite-Bourgogne — M. Jones a son piano public et sa murale dans le quartier. Mais aucun ne sera plus symbolique à ses yeux, parce qu’il touche au plus près de l’héritage qu’Oliver Jones espère léguer.

C’est-à-dire ? Un lieu ancré dans la communauté, qui souligne un engagement constant envers un « quartier difficile » — dixit Benoit Dorais — et les jeunes qui l’habitent. « Oliver Jones, c’est le genre de personne qui appelle pour demander à aller visiter des CPE et à parler aux enfants », racontait le maire Dorais mardi matin en marge d’une conférence de presse pour annoncer la décision du conseil d’arrondissement et la tenue d’un spectacle en hommage au musicien, samedi prochain.

« Il a eu la chance de tomber sur Daisy Peterson quand il était jeune [la soeur de l’autre grand pianiste du quartier, Oscar Peterson, qui fut sa première professeure de piano], poursuit M. Dorais. C’est la musique et le piano qui lui ont permis de sortir du quartier et de se révéler. Il connaît l’importance de dire aux jeunes combien la musique et les arts peuvent être intéressants. Mais plus encore : de leur rappeler qu’il faut écouter cette voix qui dit qu’on peut réussir même si on habite un quartier difficile. Et le Sud-Ouest, ça demeure ça aujourd’hui. »

Au-delà de la « figure emblématique » qu’est devenu Oliver Jones le musicien, c’est davantage l’oeuvre de l’homme que l’arrondissement veut inscrire dans son patrimoine durable, explique Benoit Dorais. « Ce qu’on veut honorer dans le paysage de notre quartier, c’est qu’il a continué à porter dans son coeur l’endroit où il est né, et qu’il y est toujours revenu. » Un attachement qui n’était pas aussi marqué chez Oscar Peterson, dira-t-on.

Selon Michael Farkas, directeur de la maison Youth in Motion (organisme qui travaille auprès des jeunes de La Petite-Bourgogne), « ce fut toujours important pour Oliver Jones de revenir parler aux jeunes du quartier. Et les jeunes l’admirent pour ça : c’est une présence calme, sereine, comme un sage. C’est pour tous un modèle de résilience. Comme musicien, comme natif de La Petite-Bourgogne, comme Noir, il a toujours su relever la tête. »

Humilité

Présent à l’annonce faite au bien nommé parc des Jazzmen — à un jet de pierre de la rue Workman où il a passé les sept premières années de sa vie —, Oliver Jones affichait la même humilité tranquille que d’habitude. Devant les quelques personnes présentes, il a pris le temps de saluer la mémoire de ses parents, « qui seraient fiers », et de promettre qu’il continuera à s’impliquer dans La Petite-Bourgogne « jusqu’à 105 ans si possible ».

Celui qui fêtera ses 83 ans dans quelques jours se relève pourtant d’un « petit AVC » qui l’a laissé fatigué. La parole plus lente et les mains engourdies, mais rien de très marqué. En entrevue avec Le Devoir, assis sur une petite chaise de plastique, M. Jones racontait son attachement pour un quartier qu’il a vu se transformer.

« Il y a eu beaucoup de changements depuis mon enfance, et pourtant, on ne parle généralement de La Petite-Bourgogne que quand les choses vont mal », dit-il. Oliver Jones parle d’un quartier qui s’est diversifié, « alors que dans [son] temps, c’était surtout des Noirs qui étaient ici, parce que presque tous les hommes noirs travaillaient sur les chemins de fer. Il y avait des Italiens et des Québécois, aussi. Mais aujourd’hui, on voit des gens de toutes les nationalités et je suis content de ça : les enfants ont la chance de connaître d’autres cultures dès leur naissance, ils ne font pas de différence entre eux. »

De son expérience personnelle, c’est l’enrichissement trouvé auprès des autres qu’il souhaite transmettre. « On peut apprendre quelque chose tous les jours, toutes les semaines, juste à parler avec les gens », dit-il. Ça, et la confiance que tout est possible, même dans ce quartier. « Quand j’avais 12-13 ans et que j’entendais les nouvelles des autres pays, ça ne me touchait pas. Je me disais que je n’aurais jamais la chance d’y aller. Mais j’ai fait sept-huit fois le tour du monde, j’ai joué sur tous les continents et je suis fier de ça. Et je veux dire aux enfants d’ici qu’on peut y croire. Et qu’on peut aussi contribuer à son quartier. »

Le spectacle de samedi sera donné en plein air dans la rue Workman. La chanteuse Ranee Lee (une grande amie d’Oliver Jones), le pianiste Daniel Clarke Bouchard et le Montreal Jubilation Gospel Choir seront au nombre des invités.