Le train et ses vieux blues de Joe Henry et Billy Bragg

Au tableau des idées singulières entre toutes, Joe Henry, auteur-compositeur américain, chanteur, guitariste et grand producteur devant l’éternel, et Billy Bragg, son complice britannique qui fait comme lui — chanter, composer etc. —, en plus d’exposer avec constance son inclination marxiste, occupent d’ores et déjà une place très particulière. Voire celle où l’originalité avait été assignée à résidence, si on peut dire les choses ainsi.

C’est bien simple, ces deux gentlemen ont combiné de très vieux blues et folk-songs avec le train et les plus belles gares du centre et du sud-ouest des États-Unis. Le titre de l’album ? Shine a Light paru sur étiquette Cv30 Records. Plus exactement, ils ont repris à leur compte des chansons écrites par Leadbelly, Robert Johnson, Hank Williams, Gordon Lightfoot et consorts pour mieux les enregistrer dans les salles des pas perdus de Chicago, Saint-Louis, Poplar Bluff au Missouri, Fort Worth, Alpine, San Antonio et El Paso au Texas, Tucson en Arizona et Los Angeles.

Ils sont deux et seulement deux avec leurs guitares à décliner des chansons écrites parfois avec la rage au coeur, parfois avec la nostalgie des affections humaines, parfois avec l’extrême fatigue produite par la dureté du labeur imposé par les intendants de l’exploitation… Bref, ils reprennent et poursuivent là où Pete Seeger, Sonny Terry Brownie McGhee, Doctor Watson, Fred McDowell, Doc Watson ou Woody Guthrie s’étaient arrêtés.

L’originalité évoquée plus haut tient en grande partie aux thèmes abordés, choisis. Plus précisément, Bragg et Henry se manifestent sur un terrain passablement délaissé par ceux qui s’affichaient comme des forts en gueule avant de se transformer en gestionnaires de leurs fonds de commerce une fois le succès rencontré. Mettons qu’à part Joan Baez et on ne sait trop qui, les injustices et son cortège de pauvretés en tout genre laissent généralement indifférent à l’exception évidemment de nos deux compères.

En fait, lorsqu’on s’attarde au parcours respectif de Bragg et Henry, on a envie d’avancer que leur rencontre était inévitable. De Bragg, on sait qu’il cultive son penchant pour l’opposition à l’ordre établi depuis longtemps. En fait, cet artiste qui dit avoir été fortement influencé par The Clash s’est fait remarquer pour avoir été à la pointe du combat qui opposa les mineurs à Margaret Thatcher au début des années 1980. Depuis lors, il est de toutes les causes où le coup de poing, au propre comme au figuré, contre les dévots, les bigots, les racistes et autres atrabilaires est inévitable.

Joe Henry ? C’est bien simple, au cours des vingt dernières années et plus, il a signé des albums si magnifiques qu’ils permettent d’avancer qu’il est un des plus grands auteurs-compositeurs américains contemporains. Il est l’égal d’un Randy Newman, les lunettes en moins. Qui plus est, il s’est distingué par ses talents de producteur… engagé ! Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter A Stranger Here par Ramblin’Jack Elliott. Un chef-d’oeuvre fait de blues écrits dans les années 1930 et ayant la Grande Dépression comme dénominateur commun.

Dans le monde des destins croisés, la rencontre de Bragg avec Henry est à marquer d’une pierre blanche. Shine a Light porte bien son titre. Ce que ce duo a réalisé est éclatant.

Mince alors ! Pour une bonne nouvelle, celle qui suit en est une, voire une énorme. Voilà que le saxophoniste Roscoe Mitchell et le percussionniste Don Moye ont reconfiguré The Art Ensemble of Chicago, sans contredit une des dix meilleures formations de l’histoire du jazz. Le trompettiste Hugh Ragin prend la place qu’occupa l’immense Lester Bowie, mort beaucoup trop jeune, alors que le contrebassiste Jaribu Shahid prend celle du très francophile — il parlait bien notre langue — Malachi Favors. Yes !

Artiste de l’année, trompettiste de l’année, auteur du meilleur disque de l’année, Wadada Leo Smith vient encore de puiser dans l’histoire des États-Unis. Après avoir salué le centième anniversaire des parcs nationaux, voilà qu’il vient de plonger dans un épisode tragique du racisme des années 1950 en dissertant sur le lynchage du jeune Emmett Till. L’excellent réseau radiophonique NPR vient de le diffuser.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré le 18 mars le Dick Hyman Day du nom du pianiste aujourd’hui âgé de 90 ans et qui a joué, pour ainsi dire, avec tout le monde au cours des soixante-dix dernières années. Il a également arrangé pour Count Basie. Il a aussi été à la manoeuvre pour un grand nombre de films de Woody Allen en tant que pianiste, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre.