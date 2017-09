Mile Ex End Musique Montréal, jour 2: un festival dans le vent (et la pluie, et le froid)

Festival Mile End Musique Montréal, premier du nom, jour deux. Il pleut ce dimanche, et pas qu’un peu. Et c’est méchamment venteux. Ça rime, c’est pas supposé rimer. Avec soleil radieux, ça rimerait mieux. Samedi, n’était-ce pas merveilleux ?

Tout le monde — le monde qu’il y a, honnête et brave petite foule de milieu d’après-midi — se tient sous le viaduc Van Horne. Le ciel nous tombant déjà sur la tête, on a instinctivement moins peur de l’acier corrodé, du béton en train de se désagréger. Béton désarmé : faut s’abriter, advienne que pourra. Ça tombe bien, si je puis dire : c’est l’heure du spectacle de Suzanne Vega, sur la scène « Mile End », qui se trouve au bout du site, là où les spectateurs, sans même se coller serrés, sont au sec sous la voie élevée. Il y a bien de vilaines petites rafales qui soulèvent la poussière de ciment, on en respire de temps en temps, mais les gens sourient : ni mouches noires ni maringouins, c’est ça de pris !

Comme promis, Suzanne Vega rejoue l’album Solitude Standing, 30 ans plus tard. Dans la séquence du disque. Tom’s Diner pour commencer, a cappella comme il se doit. Suit Luka, on le sait, on en jouissait d’avance : la chanson arrive trop tôt dans le spectacle, mais exactement au moment qu’il faut sur la face un du vinyle. La version est fidèle, on ne la voudrait pas autrement, il s’agit de vivre ensemble, Suzanne et nous, un rituel. Solitude Standing, à plusieurs. On les connaît toutes, Ironbound/Fancy Poultry, In The Eye, Night Vision, et en même temps, c’est comme si les chansons de l’album avaient mis des lunettes 3-D. La profondeur de champ d’un spectacle au présent. « This is the moment when your turn the record over, rappelle la chanteuse (qui n’a pas changé du tout et ressemble toujours autant à l’animatrice Catherine Pogonat — ou est-ce le contraire ?). This is side two… » Oui, eh oui, c’est la chanson-titre, aussi belle qu’au premier jour.

La beauté, envers et contre tout

Îlot de parapluies devant la grande scène « Mile Ex », pour Andy Shauf. Des grosses flaques d’eau partout. Qui ondulent au gré du vent. Les mélodies négocient leur chemin dans les remous, la guitare pagaie, clarinette en gouvernail. C’est tout beau, délicat, raffiné. Si les gens n’étaient pas confinés, prisonniers de leur petit espace protégé, ce serait éminemment agréable, et les parapluies seraient des ombrelles. Remarquez, ce n’est pas la tempête Harvey, calmons-nous l’hyperbole : cette fraîche pluie de septembre constitue tout au plus un bête inconvénient. Et puis, ça crée un esprit de corps. Solidarité des détrempés.

Évidemment, pour la première édition d’un festival qui dure deux jours, ça compte : l’affluence de samedi soir disait à quel point ce Mile Ex End est une bonne idée. Et là, du coup, la bonne impression prend l’eau : est-ce encore la saison des spectacles extérieurs ? Sur les dix-douze jours d’un FIJM, d’un FEQ, la loi de la moyenne rétablit les choses. Deux jours, c’est un peu quitte ou double.

Basia Bulat chante là-bas tout là-bas sur la scène « Mile End » pendant que j’écris ces mots. J’entends sa voix en écho, relayée par l’acier du viaduc. Bientôt, ce sera Charlotte Cardin, sur la grande scène « Mile Ex », qui chantera ses beaux airs sur fond d’électro devant la courtepointe de parapluies déployés et d’imperméables aux couleurs vives.

La voilà, c’est pas trop tôt. Ses ballades bluesées, ses claviers, dans Big Boy, Talk Talk, sa reprise du Wicked Game de Chris Isaak séduisent comme la dernière fois au Club Soda. Mais aujourd’hui, ça ne suffit pas. Bonne volonté commune ou non. Ce n’est pas tant la pluie ni le vent qui rendent l’expérience un brin éprouvante : c’est le froid. Un froid de janvier parisien, du genre qui perce, traverse, transit. La belle voix de la chanteuse nous enveloppe et nous embrasse, mais la bise l’emporte sur les bisous. « Merci de vous être déplacés malgré ce temps ! » C’est senti : le ton ne ment pas. On aime que l’artiste compatisse pour vrai. Ça réconforte, faute de réchauffer.

Patrick Watson, la récompense calorifère

Tout ça mène à Patrick Watson : il y a vraie foule compacte quand ça commence, au fin fond, non pas sur la scène « Mile End », mais sur le viaduc même : une chorale sur la structure, qui chante The Sound of Music en intro (et Lydia Képinski en soliste !). C’est plein de fumée dans la pénombre des éclairages étudiés, décor de ruines modernes et de fin du monde. Magie à la Pat Watson et compagnie. D’où je suis, plutôt loin, on devine plus que l’on voit. Ce n’est pas moins impressionnant, c’est même assez fou : ce sont passablement les chansons faites au tout petit Fairmount (l’ancien Club Soda), celles de l’album Love Songs For Robots, mais transfigurées par le lieu, la mise en scène. La zone industrielle devient l’écrin naturel de ces pièces surnaturelles. Et qui plus est, il y a tellement de monde que, finalement, on a moins froid.

Le constat demeure : d’Andy à Basia Bulat, de Charlotte à Pat Watson, ce premier festival Mile Ex End Musique Montréal aura privilégié les atmosphériques, les envoûtants, les enchanteurs. Parti-pris d’un certain confort d’écoute. Idéale programmation en d’idoines conditions. En ce dimanche récalcitrant, ça aurait brassé rock’n’roll de base en 4/4 que personne ne serait plaint : où donc est le Red, Hot and Blue Rockabilly Week-end, rendez-vous habituel de la Fête du travail ? Réponse : déménagé à Brockville, en Ontario. Petite ville où les filles et gars sont nettement moins hipsters mais qui, ce dimanche, auront sué à leur goût.