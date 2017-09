Mile Ex End Musique Montréal: pendant que les autos passent, la musique joue

Ah ! Voici l’entrée. Je n’aurais pas trouvé sans le plan, même si c’est à deux minutes du métro Rosemont. Ceux qui savent, savent : je ne suis pas du quartier, je ne savais même pas que ce quartier existait. J’ai roulé dix mille fois sur le viaduc Van Horne, dans les deux sens, m’imaginant surplomber un no man’s land. Eh non. Ça vit, ici. Parc joli, piste cyclable, beaux bureaux. Jamais trop tard pour la découverte.

C’est au tour de Tire le coyote, quand j’arrive sur le site du Mile Ex End Musique Montréal, ce samedi au beau milieu de l’après-midi. Premier jour de programmation pour le nouveau festival : suite et fin dimanche. Je trouve un peu de brise à l’ombre : adossé à la clôture Frost sur ma dalle de béton, je ne vois pas grand-chose mais j’entends la musique très bien, haut-parleur à un mètre, en plein dans l’oreille droite. Donnez-moi une minute, je pense que c’est un cas de bouchons. Bien conçus, mes bouchons : ils ne bouchent rien, mais ça baisse le volume de 25 %. Remarquez, c’est fort dans mon oreille droite mais vraiment bon, cette musique de Tire le coyote. L’approche est moins folk, plus rock. Ce son plein d’envergure augure bien du nouvel album Désherbages, qui paraît le 22 septembre. Ambiances envoûtantes et guitares twangy, jeu plus que jamais vigoureux. Tire le coyote (Benoît Pinette, au civil) et moi, on a fini par se trouver. Sous le viaduc Van Horne, comme quoi tout est possible.

En fait, la scène « Mile End » où Tire le coyote se produit est plantée au bout d’une rue qui passe sous le viaduc. Le chapiteau qui abrite musiciens et instruments jouxte une colonne de soutien. Pas mal de spectateurs pas peureux se trouvent directement sous la structure d’acier rouillé, de béton effrité, avec des poutres… en bois, ajoutées pour solidifier. Impression de précarité. S’écroulera, s’écroulera pas ? Avec Tire le coyote, je me dis que ça va : mollo les décibels, ça ne vibre pas trop.

Megative contre Trump

Je migre. Scène « Mile Ex » : la grande scène donne sur un stationnement, sans zone d’ombre. Le viaduc constitue ici un élément de décor, pas une menace d’atomisation pour hipsters aventureux. D’où je suis, on voit les autos circuler, sans ralentir. Chacun sa réalité. On se sent un peu hors du monde ici, enclavés. La musique est en mode groove. Le collectif Megative — de Brooklyn, composé de Gus Van Go, Tim Fletcher, entre autres — dédie une chanson à l’administration Trump : The Lunatics Have Taken Over The Asylum. Rythme hypnotique, orgue de film d’horreur, ça rend un peu fou, d’autant que le soleil tape sur les têtes nues (non, les barbes ne protègent pas des insolations). Bon drum’n’bass très années 1990, avec du reggae dans la syncope : tout le monde dodeline du chef. Foule modeste mais enthousiaste : ça va affluer tantôt, je gage.

Pendant que j’écris ces mots, d’autres spectacles ont lieu, notamment sur la scène Van Horne, la plus décentrée et la plus bucolique, proche d’un parc. Le Mile Ex End a ceci en commun avec les autres festivals : des artistes nous échappent dans le nombre. Et il y en a d’autres que l’on revoit. Ainsi, voilà que ça reprend sur la grande scène avec Matt Holubowski. Bien apprécié au Club Soda en début d’été, l’auteur-compositeur-interprète. Mais ici, en pleine clarté, un type qui aime chanter et jouer dans la pénombre ?

Il ne faut pas mésestimer la capacité d’adaptation d’un chanteur avec du vrai bon matériel : Matt et ses musiciens se débrouillent admirablement. Qu’il s’agisse surtout de morceaux folk plus lents que lents n’empêche pas une attention soutenue : Matt donne peu à voir, mais beaucoup à écouter, alors que le soleil descend peu à peu sur la ville. Ces arrangements à la fois planants et inventifs induisent une sorte de transe, qui correspond à l’état un peu groggy du festivalier, entre chien et loup. Le bon show au bon moment : bravo la programmation.

Matt parle des migrants, souhaite un accueil « à bras ouverts ». Un autobus passe sur le viaduc au même moment. Image de traversée. On dirait que tout est synchro exprès. Que le festival même fait partie des moyens de transport. Constat : ce drôle de festival dans ce drôle de lieu ne constitue pas un corps étranger. Le Mile Ex End Musique Montréal est tout ce que son appellation indique. Une appartenance. Une allégeance. La célébration d’un quartier de créateurs. Et j’y suis moins touriste que je ne le croyais en arrivant.

Avantage pour City and Colour

Le jour un n’est pas fini. Il y a encore au programme Cat Power et City and Colour. Partie plus difficile pour l’auteure-compositrice-interprète, et ça rien à voir avec le fait qu’elle soit l’une des têtes d’affiche du festival (avec Suzanne Vega, programmée dimanche après-midi). Dans un Métropolis, fut-il rempli et fébrile comme l’an dernier au FIJM, elle imposait un silence à faire peur. Tel est le pouvoir de Cat Power. Ici, dans l’espèce de couloir qui mène à la scène « Mile End », il faut être vraiment près pour que la rumeur de la foule n’enterre pas une guitare et une voix. Chan Marshall est moins Cat et moins Power de loin : ses fans finis ne perdent pas une note, mais les autres ? Entre les deux scènes, c’est un peu la kermesse, chaque « food truck » a sa file. On vit l’événement, moins la performance.

C’est le contraire pour City and Colour (Dallas Green, au civil) : non seulement le gaillard bénéficie-t-il de la grande scène « Mile Ex », mais il compte parmi ceux qui peuvent remplir et faire lever un Centre Bell (il l’a fait, plusieurs fois). Parfaitement à sa place, solidement accompagné, il a gagné avant la première chanson, et ça ne décélère pas beaucoup ensuite. On comprendra que le festival naissant avait besoin d’une valeur très, très sûre pour clore cette première journée. Ce dimanche, de Charlotte Cardin à Suzanne Vega, d’Andy Shauf à Patrick Watson, il faudra que tombent des hallebardes (pluie prévue) pour ne pas exulter sous le viaduc.