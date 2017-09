Autant d’elles que d’eux au festival Mile Ex End Musique Montréal

C’est samedi et dimanche, après-midi et soir, sous le viaduc Van Horne : le tout premier festival Mile Ex End Musique Montréal. Deux scènes extérieures, des spectacles en alternance. Sur la page qui présente la programmation (mileexend.com), au premier coup d’oeil, l’évidence : les auteures-compositrices-interprètes y sont nombreuses. Et formidables. Et remarquablement différentes les unes des autres. Rien à envier aux auteurs-compositeurs-interprètes. Égalité partout ? La parité, enfin ? On y est presque. J’ai calculé : elles sont 10 parmi les 22 artistes proposés (où se trouvent aussi les Patrick Watson, Matt Holubowski…). Est-ce le hasard des disponibilités, une véritable volonté, ou est-ce tout simplement là qu’on en est, dans ce monde si peu équitable de la musique ?

Pour Caroline Johnson, programmatrice du festival (pendant longtemps la principale collaboratrice de Laurent Saulnier aux divers événements organisés par Spectra), il s’agit d’une « réelle volonté », d’une intention manifeste « de mettre les femmes en avant ». Signe d’un progrès notable ? « Oui, il y a un progrès, même s’il reste un travail à faire. Le boys club existe, on ne peut pas se le cacher, à tous les niveaux de l’industrie musicale, mais je trouve que les femmes sont de plus en plus présentes en musique et il est grand temps de les faire connaître. »

Nommons-les, celles du Mile Ex End : Maude Audet, Lydia Képinski, Katie Munshaw du groupe Dizzy, le duo Partner, Helena Deland, Gabrielle Shonk, Basia Bulat, Charlotte Cardin, Cat Power et Suzanne Vega (laquelle rejouera en entier l’album Solitude Standing, 20 ans plus tard). Les pionnières de la chanson indie côtoient tout naturellement les nouvelles venues. « Cat Power, pour moi, c’est un modèle, souligne Maude Audet. J’aime les artistes qui se donnent la liberté d’avoir une proposition singulière et forte. J’aime lorsqu’il n’y a pas trop de lustre, les voix écorchées qui transpirent la vérité et les sonorités pas trop lisses. » Dans sa liste d’auteures-compositrices de référence et de préférence, il y a tout autant Feist que Nina Simone, Françoise Hardy, PJ Harvey, Hope Sandoval (de Mazzy Star), Barbara, June Carter Cash et Mara Tremblay. Helena Leland mentionne également Françoise Hardy, avec Stevie Nicks, Kate Bush, Beyoncé, Angel Olsen, le groupe Beach House, qui la « persuadent quotidiennement de faire de la musique ». Caroline Johnson « porte dans son coeur » une Catherine Ringer au même titre qu’une Dalida, les Spice Girls, Jane Birkin et Lisa LeBlanc.

La parité, une étape

Pour Lydia Képinski, récente gagnante des Francouvertes, le propos dépasse la musique et parle de « l’insidieux manque de représentation féminine dans des positions de force, de pouvoir, d’héroïsme et d’indépendance dans nos produits culturels contemporains ». Elle ajoute : « La quête est souvent celle de l’homme, dans la représentation culturelle qu’on en fait. Le héros masculin sera toujours plus intéressant si on continue de le représenter comme plus intéressant. »

Si le Mile Ex End est pour Helena Deland la preuve d’un « réel changement », un monde pop ne sera vraiment paritaire que « le jour où il y aura autant de percussionnistes femmes que de percussionnistes hommes, de “soundwomen” que de “soundmen” de réalisatrices que de réalisateurs ». Symbole fort, observe-t-elle fort justement, que d’avoir « eu autant de difficulté à féminiser certains de ces termes ». Mais « s’il reste beaucoup de gens à convaincre et de longues traditions à bousculer », constate Maude Audet, « les femmes en musique sont talentueuses et fortes, je suis pleine d’espoir ».

Lydia Képinski va plus loin que l’espoir. « À mon sens, les personnes qui produisent des événements musicaux ont le devoir d’offrir à des femmes l’occasion de servir de modèle. Moi, mon devoir, c’est de faire la démonstration qu’il ne change rien d’être femme et de faire de la musique, de la même façon que George Sand écrivait : avec son identité, pas avec son sexe. »