Tel le phoenix, l’orchestre brooklynois LCD Soundsystem renaît de ses cendres, six ans après que James Murphy eut annoncé la fin de l’aventure dance-punk. American Dream, quatrième album du collectif, prouve ici qu’il a eu raison de ressusciter la patente : tout ici est familier, c’est tout ce qu’on a déjà aimé de ce groupe incendiaire, son rythme motorisé, ses synthés ébouriffés, ce groove primal comme le cri, mais ici en plus torturé, introspectif, vulnérable, sentiments peu explorés sur les précédents albums. Le titre suggère une critique socio-politique, c’est pourtant au fond de son être vieillissant que s’enfonce le chanteur-réalisateur Murphy, offrant d’anxiogènes et fragiles bijoux, telles la posée How do You Sleep ? (neuf minimalistes minutes au coeur du disque) ou la touchante Black Screen, qu’on peut lire comme un hommage à son ami David Bowie, musicalement cité un peu partout sur ce disque. Fascinant dans le détail de sa réalisation, brute et étudiée à la fois, American Dream s’avère être un formidable retour pour le groupe attendu à la Place Bell le 2 décembre.



Écoutez Tonite de LCD Soundsystem

American Dream ★★★★ LCD Soundsystem, DFA/Columbia