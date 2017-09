Evgeny Kissin, 32 Variations en ut mineur. Sonates pour piano nos 3, 14, 23, 26 et 32, Beethoven.

L’automne pianistique va être chaud ! Rien que chez DeutscheGrammophon, ce premier album du nouveau contrat d’Evgeny Kissin, qui paraît ce jour, sera suivi, la semaine prochaine, du premier récital de Krystian Zimerman depuis plus de 20 ans, puis du nouveau Trifonov ! Pour son retour chez DG, Kissin, comme Sokolov, a choisi l’enregistrement en public, puisant dans des récitals de son choix donnés entre 2006 et 2016 à Montpellier, Séoul, New York, Amsterdam, Vienne et Verbier. Six pianos, six réglages et une quantité quasi invariable de tousseurs, qui atteint l’insupportable dans la Clair de lune de New York en 2012. Alors oui, les 32 Variations sont fulgurantes et le pianisme parfois foudroyant (Appassionata sur un piano métallique), mais quelle image se fait Kissin d’un disque ? Se pense-t-il donc si important et artistiquement unique qu’il s’imagine qu’on va endurer à répétition cette visite au sanatorium ?

Kissin joue la Sonate au Clair de lune à New York en 2012