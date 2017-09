Il a peut-être changé de nom, mais Mike Grigoni (auparavant Light of Woods) n’a pas perdu la main. Cet exercice d’ambient folk, entamé il y a une dizaine d’années et récemment achevé, est encore plus synthétique que le très beau Field Notes (2016). Et en cela, encore plus mélodieux. Ce qui impressionne chez M. Grig, c’est qu’il organise ici son univers avec peu de choses : des guitares (lap steel, pedal steel) et des effets, point. En découle une sorte de gravité omniprésente, comme si chaque pièce ramenait au même point central — une émotion, un état purs. Still Lifes incarne bien son titre : brève traversée de vies, d’écosystèmes vibrants, où l’on va d’une matière gazeuse (Prelude) à la nostalgie doucereuse de l’été (I), d’une chaleur atmosphérique (III) à un vent inquiet qui tournoie inlassablement (IV). Voilà six pièces aux transitions parfaitement fluides, jouées comme d’un même souffle, où chaque son a sa naissance et sa chute. Et où la délicatesse est précisément un gage de grandeur.

Still Lifes M. Grig, Other Songs Music