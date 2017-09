La somme de tous nos efforts, Peter Katz

Intéressant cas de figure. Montréalais d’origine, Peter Katz mène une fort honnête carrière au Canada anglais, quatre albums de folk-pop sensible en font foi. Voilà qu’il propose au Québec un florilège de cette décennie de chansons, mais en français, paroles traduites pour l’occasion par lui-même et des collaborateurs (Émilie Trudeau, surtout). L’intention est louable, le résultat moins probant : ces mélodies joliment tournées, souvent touchantes, ce doux timbre, l’instrumentation délicate, tout charriait en anglais des textes qu’on recevait plus en phonèmes agréables que pour leur force évocatrice. En français, le verbe nuit, semble planté dans le chemin. C’est particulièrement flagrant dans Brother, chantée avec Rémi Chassé, en version bilingue. Quand je ne vois que noir, avec Emile-Claire Barlow, est encore une ballade prenante, mais on tique : « Quand tu ne verras que noir, je serai ton soleil. » De la simplicité au simplisme, something is lost in translation. Dommage.



Peter Katz - Brother (VF avec Rémi Chassé)