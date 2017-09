Mollevit, Habadekuk

En ajoutant des cuivres et du jazz à leur musique traditionnelle, les huit membres d’Habadekuk sont en quelque sorte les cousins danois de La Bottine souriante. Les valses lyriques demeurent des valses lyriques, les reels frénétiques sont ici remplacés par de folles polkas et certains instruments, comme le piano et le saxophone, peuvent faire la mélodie. Les cuivres rappellent parfois la fanfare et le coup de batterie carré peut devenir plus funky. Ils ont l’esprit du big band, mais par touches, et ils peuvent se faire plus intimes. Cette année, ils fêtent leur dixième anniversaire avec ce troisième disque et il leur est arrivé, à l’instar de leurs complices québécois, d’intégrer de la salsa, mais ce n’est pas le cas ici. Leur jazz lorgne le swing, mais pas que, et chacun des instrumentistes peut être appelé à faire des solos ou des paires, jusqu’à devenir très libre par rapport à la tradition. En résulte un superbe mélange à la fois identitaire et universel.

Habadekuk - Trekantet Sløjfe