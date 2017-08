Le musicien Denis Richard emporté par un cancer

Photo: Facebook

Moncton, Nouveau-Brunswick — L’auteur-compositeur-interprète acadien Denis Richard a été emporté lundi par un cancer à l’âge de 55 ans. L’artiste a rendu son dernier souffle au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, de Moncton, en écoutant la 9e Symphonie de Beethoven, dit-on. Denis Richard s’est fait avantageusement connaître avec son premier album, C’est mieux comme ça, lancé en 1996, qui contient des classiques de la chanson acadienne comme Petit-Rocher. Il a écrit des chansons, pour le théâtre et le cinéma de même que pour des disques de Zachary Richard, Jean-François Breau, Roch Voisine, Annie Blanchard et d’autres. Denis Richard a également sorti deux albums pour des pièces de théâtre et s’est fait connaître en tant que comédien. M. Richard a aussi été ambassadeur pour l’Arbre de l’espoir, un organisme qui recueille des fonds pour la lutte contre le cancer au Nouveau-Brunswick.